Taylor Swift aprovecha discurso en los VMAs para invitar nuevamente a la gente a votar

Taylor Swift fue la reina de los MTV Video Music Awards 2024 al ganar siete estatuillas, incluyendo la máxima categoría, el ‘Video del año’, por Fortnight, con Post Malone.

En Nueva York, la cantante estadounidense apareció un look inspirado en Cher Horowitz (Alicia Silverston), del filme Clueless, para consagrarse como la máxima ganadora con siete estatuillas en las categorías Artista del año, Video del año, Mejor colaboración, Mejor pop, Artista del año, Mejor dirección y Mejor edición— todas con el single de su más reciente álbum, The Tortured Poets Department, ‘Fortnight’.

PUBLICIDAD

“ Gracias. Escribir y filmar este clip fue una de las experiencias más increíbles. Pese a que me tocó la dirección y escritura, la foto la tomó Rodrigo Prieto, un hombre que se esfuerza al máximo para trabajar con directoras y es un genio. No puedo creer que haya podido trabajar con él”, manifestó Swift, que también agradeció a al actor Ethan Hawke y su colaborador en el tema, Post Malone. Además Travis Kelce, pareja de Swift, también recibió su elogio por parte de la cantante, a pesar de no estar presente en la ceremonia.

“Aunque puede parecer un clip triste, fue más divertido al hacerlo, porque siempre había alguien detrás de cámara animándonos. Mi novio Travis. Todo lo que toca ese hombre es magia y felicidad ”, dijo.

¿Qué dijo Taylor Swift durante su discurso en los VMA’s?

La interprete de ‘I can do it with a broken heart’ también aprovechó uno de sus momentos frente al microfono en la noche del martes para recorder a los ciudadanos mayores de edad de votar en las venideras elecciones presidenciales en noviembre.

“Siempre digo que gracias a los fans The Eras Tour, The Tortured Poets Department y mi carrera es lo que es ahora, lo mismo que votaran por este premio, así que le agradezco a MTV por retribuirles la misma gratitud, y así como votaron por este premio, espero que hagan lo mismo durante un acto importante que se avecina (las elecciones de Estados Unidos) ”, fue su discurso.

Recordemos que Swift viene recientemente de espaldar de manera oficial a la candidata demócrata, Kamala Harris.