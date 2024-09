Kany García: “Te lo agradezco’ es una canción que me ha cambiado la carrera”

Fue en 2007 cuando la cantautora puertorriqueña Kany García publicó su álbum debut titulado Cualquier día. El álbum alcanzó el Top 10 en las listas de pop latino y se impuso con el número uno del Top Heatseekers de la revista Billboard.

Kany ha ganado el Latin Grammy en seis oportunidades. El sencillo “La siguiente”, con Christian Nodal, fue nominado al Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana en 2023. Hace pocas semanas, recibió el Premio Espíritu de Cambio del Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024. Allí, interpretó su nueva canción autobiográfica llamada “García”, que pertenece a su último disco, del mismo nombre.

Sobre este trabajo comentó que “es un disco que busca inspirar a aquellos que se han sentido mal queridos. Creo que la gente, cuando no está bien, tiene esa apertura a hablar, es muy fácil quejarse, pero cuando estamos bien, estamos tan acostumbrados a estarlo que lo damos por sentado y no lo conversamos”.

Otro de los hitos de su carrera es la canción “Te lo agradezco”, junto a Carin León, tema con el que alcanzó el número uno en México y con el que, hasta la fecha, acumula más de 100 mil reproducciones diarias en plataformas digitales.

“Te lo agradezco’ es una canción que me ha cambiado la carrera, es la demostración de que una buena canción es imposible que no conecte con la gente”, dijo García.

De cómo ha evolucionado su carrera desde 2007 hasta ahora, la cantante reflexionó que “ha sido un viaje total, donde incluso me retractaría de cosas que dije o cómo las escribí porque no somos los mismos 10 ó 15 años después y quien escribía era una Kany que no había viajado y que no conocía un montón de cosas”.

En ese sentido, destacó que en García trata de hacer merengue, bachata, cumbia, pop, “cosas que conviven entre ellas, pero que tampoco tienen tanto que ver, pero que las he vivido con el pasar de los años”.