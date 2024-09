Producción de “Spider-Man 4″ habría elegido al director de la cinta que protagonizará Tom Holland

Según Variety, el director de “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, Destin Daniel Cretton, se encuentra en las primeras etapas de negociación para dirigir la próxima entrega de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Esta noticia surge luego del éxito de su trabajo en “Shang-Chi” y la confirmación de la continuidad de Tom Holland como Spider-Man.

Con notables obras como “Short Term 12″, “The Glass Castle” y “Just Mercy” en su historial, Cretton ha sido una figura prominente en la industria del cine.

Aunque previamente estuvo vinculado a “Avengers: The Kang Dynasty”, su salida del proyecto en 2023 no ha impedido su colaboración continua con Marvel en proyectos como “Wonder Man”.

La culminación de la trilogía de Spider-Man dirigida por Jon Watts en “No Way Home” marcó un hito al hacer que el mundo olvidara la identidad de Peter Parker como Spider-Man. Este evento dejó a los fans expectantes sobre el futuro del personaje en la gran pantalla.

Expectativas en torno a película

Según fanáticos, aunque los detalles se mantienen en secreto, la noticia de la participación de Cretton sugiere que Tom continuará interpretando al carismático superhéroe.

Además según los mismos informes de Variety, Holland, quien había expresado inquietudes sobre su papel a largo plazo, parece haber asegurado su permanencia en el universo Marvel.

Las relaciones entre Marvel Studios y Sony Pictures Entertainment han tenido altibajos en el pasado, con disputas temporales que han generado incertidumbre sobre el futuro del Hombre Araña en el MCU.

Aunque han superado obstáculos, la colaboración entre ambas compañías sigue siendo crucial para la continuidad de la saga de Spider-Man.

Tanto los seguidores del universo Marvel como los fanáticos del Hombre Araña aguardan con ansias las revelaciones sobre la próxima entrega de la franquicia.

Se menciona que la noticia de Destin Daniel Cretton como posible director promete una nueva y emocionante etapa para Spider-Man en la pantalla grande.