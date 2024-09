Nicky Jam sobre su reciente matrimonio: “A mi nadie me puso una pistola en la cabeza”

El exponente urbano puertorriqueño, Nicky Jam, aseguró que se casó con su pareja, la modelo colombiana Juana Valentina Varón, porque “quiso” y no porque “lo obligaron”.

Fue durante una entrevista con el programa de televisión “El Gordo y la Flaca” (Univision) que el boricua respondió las razones que lo llevaron a contraer nupcias “en secreto”.

PUBLICIDAD

“Me casé. Obviamente, no me casé a lo público porque no me interesaba hacer un circo de lo mio”, expresó Nicky.

Acto seguido, Raúl de Molina— el moderador del espacio televisivo— le preguntó que si Varón “lo convenció” y si realmente se quería casar “otra vez”. A lo que el hombre de 43 años respondió: “Claro que quería casarme, a mi nadie me puso una pistola en la cabeza”.

Luego, Nick Rivera Caminero—el verdadero nombre de Nicky Jam— resaltó que está “enamorado y feliz”, pero que ya no publica detalles de su vida amorosa en las redes sociales, ya que “aprendió” a mantenerla en privado.

“Calla´ito le va mejor a uno. La idea no es esconderlo, es no promocionarlo”, sostuvo.

Asimismo, Rivera Caminero desmintió que ambos se conocieron cuando la colombiana visitó su restaurante en Miami, aunque no precisó cómo inició su historia de amor.

PUBLICIDAD

Fue el pasado mes de mayo que Nicky mostró al mundo a Juana Valentina con un video que publicó en sus plataformas digitales, mientras iban a bordo de un bote dándose un beso.

Al momento, es poca la información que se conoce de Juana Valentina. La joven de 23 años es natural de Colombia. Vive en Miami desde hace unos años. Adicional, trabaja con varias marcas, puesto que es modelo.

El intérprete de “Travesuras” se casó en febrero de 2017 con la también modelo colombiana, Angélica Cruz. Ya en 2018, estaban divorciados. Dos años después, en 2020, se comprometió el Día de San Valentín con la modelo, Cydney Moreau, con quien no llegó al altar, poniendo fin a su relación meses más tarde.