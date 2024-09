Así celebró Jamie Lee Curtis su primer Emmy en su carrera

La noticia de que Jamie Lee Curtis ha ganado su primer premio Emmy en su larga y exitosa carrera como actriz ha sido recibida con gran entusiasmo en la industria del entretenimiento. Este hito representa un reconocimiento merecido a su talento y dedicación a lo largo de los años.

Curtis recibió el premio Emmy como Actriz Invitada en una Serie de Comedia por su sobresaliente interpretación en el episodio “Fishes” de la popular serie “The Bear” de FX. Este logro llega poco después de su victoria en los premios de la Academia como Mejor Actriz de Reparto por su papel en “Everything Everywhere All At Once.

En sus declaraciones a Variety tras recibir el premio, Curtis expresó:

«Soy actriz desde los 19 años. Tengo 65 años. Vendí yogur que te hacía c*gar durante siete años. Nunca en mi vida pensé que llegaría a hacer un trabajo con este nivel de profundidad y complejidad. Ha sido la emoción de mi vida creativa estos dos últimos años».

Carrera de éxito reciente

A pesar de su éxito en los premios Emmy, Curtis ha ido humilde sobre sus aspiraciones de lograr un EGOT en su carrera (Emmy, Grammy, Oscar, y Tony). Reconociendo sus limitaciones en música y teatro, la actriz destacó la importancia de la paciencia y la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo en cualquier etapa de la vida.

En sus reflexiones, la actriz también habló sobre la constante lucha por conseguir roles significativos y la importancia de la perseverancia y el amor por el arte en un entorno a menudo competitivo y exigente.

Con múltiples premios para “The Bear” esta noche, incluyendo reconocimientos por Edición de Imagen y Casting, la serie se consolida como un referente en los premios Emmy y promete un futuro brillante.

Se menciona que la victoria de Jamie Lee Curtis en los premios Emmy marca un hito significativo en su carrera y destaca su continua relevancia y talento en la industria del entretenimiento.