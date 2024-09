Keylianne Rodríguez parte a Vietnam para competir en la primera edición de Miss Cosmo

La joven puertoriqueña Keylianne Rodríguez Marrero partirá este martes, 10 de septiembre de 2024, a Vietnam, para representar a la isla en la primera edición del certamen Miss Cosmo.

Rodríguez, quien fue coronada el pasado 22 de junio como la primera Miss Cosmo Puerto Rico, indicó en declaraciones escritas que: “es un honor y una enorme responsabilidad”.

“Luego de 2 meses de ardua preparación ya estoy completamente segura de que este sueño se está materializando. Voy a dar lo mejor de mí, pues este 100 x 35 es mi motivación , y más en esta ocasión que seré la primera Miss Cosmo Puerto Rico. Tengo la responsabilidad de demostrar ante el mundo que Puerto Rico es un país que no se define por su tamaño, sino por la calidad y carisma de su gente. Me he preparado en todos los aspectos, y con estos conocimientos aportaré al crecimiento de otros países”, añadió la beldad doradeña.

Sobre qué espera de Miss Cosmo, que se realizará este mes entre las ciudades de Hanoi y Ho Chi Minh del mencionado país, Rodríguez manifestó que desea enaltecer a Puerto Rico en la competencia y descubrir “otras culturas a través de las candidatas”.

“Quiero conocer y descubrir otras culturas a través de las candidatas que me acompañarán en este proceso y ser testigo de un concurso que premia la belleza que se complementa con la educación sostenible, con el fin de resaltar el turismo de su país y reafirmar los avances que se han realizado a favor de la mujer”.

Esta será la primera vez que la joven, visita Asia. “Estoy segura de que vivirá en mi corazón por siempre. Sé que con esta experiencia voy a crecer en todos los aspectos. Siempre ha sido uno de mis sueños viajar y descubrir otras culturas, y qué mejor que comenzar visitando el otro lado del mundo”.

De su agenda de preparación para el concurso que se celebrará este próximo 6 de octubre , la reina puertorriqueña aseveró que fue una completa y diferente.

“En esta ocasión vengo con una preparación distinta, más completa y con conocimientos que anteriormente no poseía. Junto al equipo de trabajo nos enfocamos en aquellos detalles que se debían maximizar para obtener el triunfo.

Por su parte, el presidente de Nuestra Belleza Puerto Rico, Miguel René Deliz, describió como una buena oportunidad acoger la franquicia de Miss Cosmo Puerto Rico. “Como organización dentro de la industria de los certámenes de belleza siempre es bueno procurar las buenas oportunidades que se le puedan brindar a nuestras jóvenes. El aceptar este nuevo reto es muy significativo pues implica que nuestra isla tendrá una representante internacional en un evento que se perfila como uno de los mejores de este 2024″.

Deliz, sostuvo que el acercamiento con la organización internacional se dio luego que estos los contactaran para que dirigieran la franquicia local por cuatro años.

“La organización internacional se puso en contacto con nosotros ya que existe una relación profesional de varios años con el presidente y dueño. Finalmente, se establecieron las negociaciones entre ambas partes y se firmó contrato para la licencia en Puerto Rico por los próximos cuatro años”.

Este dijo, además, que: “La organización aportó las herramientas necesarias junto a diversos profesionales en el campo de la moda y la belleza y en donde su equipo de nacional, junto a la familia de Keylianne fueron pieza fundamental dentro de todo este proceso.

Keylianne vestirá de varios diseñadores locales y lucirá propuestas del diseñador puertorriqueño Juan Carlos Collazo, incluyendo su vestido para la gala final.