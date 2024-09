Jennifer López hace primera presentación sin Ben Affleck y arrasa en Toronto

Jennifer Lopez, la actriz, cantante y bailarina de 55 años, hizo su primera aparición en público en el Festival de Toronto tras el anuncio de su divorcio de Ben Affleck, quien coprodujo la película ‘Unstoppable’ con su mejor amigo Matt Damon.

Mientras Affleck permaneció en Los Angeles, JLo y Damon derrocharon una gran sintonía sobre la alfombra roja. La actriz apareció con el ya es reconocido como el vestido de la venganza. Lopez no decepcionó luciendo su vestido plateado atado con grandes lazos negros, que dejaba al descubierto la piel de la mitad de su cuerpo. En la película, la actriz del Bronx da vida a Judy, la madre del luchador de secundaria Anthony Robles (Jharrel Jerome), quien, aunque nació con una sola pierna, persiguió obstinadamente y logró su sueño de convertirse en campeón universitario de Estados Unidos.

Inspirado en una familia latina y basado en hechos reales, el filme cuenta también con Don Cheadle y Michael Peña como los entrenadores del joven, y con Bobby Cannavale en el papel del padrastro abusivo, que repetidamente pone a la familia en peligro. “Cuando leí el guión, sentí que muchas mujeres, incluyéndome a mí, podían identificarse con la lucha que vive mi personaje. Lo que ella ha pasado en la vida, lo he pasado yo, lo han pasado muchas mujeres. El hecho de que la historia cuente la vida de una mujer latina y me entristeció y pensé: ‘Esta es una historia realmente muy interesante’. Después, cuando conocí por Zoom a Judy, me cautivó”, dijo Jennifer Lopez después de la presentación en su encuentro con los medios.

Esta no es la primera vez que Lopez da vida a una persona real, porque ya lo hizo cuando interpretó a la cantante Selena. “En este caso he podido hablar con mi personaje, hacerle preguntas. He interpretado a personas reales en el pasado, pero no tuve la oportunidad de hablar con ellas. Esta ha sido una experiencia diferente. Al hablar con ella, me he dado cuenta de que éramos casi la misma persona, aunque seamos muy diferentes y tenemos vidas diferentes. En el corazón y en el núcleo de nuestra vida, somos primero madres y luego esposas. Nuestra lucha es similar. Mi trabajo consistió en que ella se sintiera segura durante la filmación y confiara en mí. He hecho todo lo que estaba en mi mano para darle seguridad. Esta es, sin duda, una de las historias más hermosas e inspiradoras que he visto en la pantalla” apuntó Jennifer.

‘Unstoppable’ cuenta la historia de Robles al mismo tiempo que profundiza en las dificultades de su vida familiar y muestra la estrecha relación que mantiene con su madre. Durante la presentación de la película hubo varios momentos en que el público aplaudió lo que veía en la pantalla. Luego, mientras aparecían los créditos, Robles en persona se ganó la ovación de la multitud que llenaba el Roy Thomson Hall. “Creo que todas las mujeres se van a identificar con mi personaje” repitió la actriz.

Esta presentación fue uno de los eventos más destacados del Festival Internacional de Cine de Toronto, el más grande de América del Norte, que contribuye al lanzamiento de muchos de los títulos con posibilidades de salir nominados a la carrera de los Oscars. Este año marca el regreso a la normalidad de un evento que en los últimos años se ha visto impedido a realizarse en su totalidad por las huelgas de actores y la pandemia de Covid.