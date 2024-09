El disco debut de Oasis es otra vez el más vendido en la historia del Reino Unido

Oasis debuta con Definitely Maybe Foto: tumblr.com. Imagen Por:

La “Oasismanía” volvió con todo en estos últimos días, luego de confirmarse que la agrupación liderada por los controvertidos e irreverentes hermanos Liam y Noel Gallagher, volverán a los escenarios el próximo julio y agosto de 2025, tras 15 años de distanciamiento debido a las reiteradas peleas y diferencias entre ambos.

A poco del anuncio de la nueva gira, misma que hasta los momentos será sólo en el Reino Unido (Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín), el disco debut de la banda procedente de Manchester, “Definitely Maybe”, cumplió 30 años de su exitosísimo debut.

Cabe destacar que para su momento, el trabajo de estudio alcanzó el primer puesto de todas las listas musicales cuando salió al mercado en 1994.

Impacto de “Definitely Maybe”

Ahora con la nueva publicación por el trigésimo aniversario, la organización que establece el ranking de ventas en el Reino Unido, The Official Charts Company, informó que es la primera vez en 14 años que Oasis ocupa el primer puesto en dicha lista y sumado con todas las ventas en general a lo largo de los años, se convirtió de nuevo en el disco más vendido en la historia.

En concreto, hasta la fecha “Definitely Maybe” registró un aumento del 408% en ventas y descargas en una semana, coincidiendo con el lanzamiento de una versión por su trigésimo aniversario, que incluye sesiones de grabación.

Por su parte, el segundo trabajo titulado (What’s the story) Morning Glory?, de 1995, ascendió al cuarto lugar de ventas, mientras que un trabajo recopilatorio de la banda, Times Flies... (1994-2009), lanzado en 2009, subió a la tercera posición. El disco Short n’sweet, de Sabrina Carpenter, número uno la semana anterior, ocupa ahora el segundo puesto en el ránking de ventas.