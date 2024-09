Tres películas que no le gustaron a los críticos inicialmente pero luego se volvieron clásicos

En el cine, muchas veces los que terminan siendo los mejores filmes de la historia al principio no son del todo bien recibidos por la crítica, debido a que sus estilos algo vanguardistas desafiaban las clasificaciones y confundían al público.

Recientemente, el ‘magnum opus’ de Francis Ford Coppola, Megalópolis, trajo de vuelta este debate, debido a la polémica que causó al hacer referencia a algunas de las primeras reacciones negativas en un tráiler, aunque terminaron siendo frases fabricadas. Sin embargo, lo cierto es que si existen muchas películas brillantes que ahora se consideran obras maestras pero que no fueron apreciadas en su estreno. A continuación, destacamos tres de ellas que puedes disfrutar en streaming en las plataformas de Max y Amazon Prime Video.

Vértigo (1958) | Max

Las retrospectivas modernas de las películas de Alfred Hitchcock suelen considerar Vértigo como uno de los mejores trabajos del director, si no el mejor, pero las críticas al momento del estreno no fueron tan buenas con el legendario director. Una reseña del New York Post sugería que Hitchcock “cree que puede salirse con la suya en los departamentos de lógica y realismo” . Hoy en día la película se considera hoy uno de los mejores thrillers de misterio jamás rodados.

Caracortada (Scarface, 1983) | Amazon Prime Video

Sin duda considerada un clásico del cine, la película dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino no siempre fue vista de esta forma. Muchos críticos consideraron que la violencia de Scarface era barata e innecesaria, especialmente los que opinaban que la historia no estaba tan desarrollada como las escenas de acción. David Ansen describió a la cinta como un “entretenimiento grandioso, superficial y decadente”. El tiempo le dio el lugar que merecía y guionistas y directores de gran renombre como Martin Scorsese la han elogiado y se la ha mencionado ampliamente en la cultura pop, considerándola una película de culto.

Bonnie y Clyde (1967) | Max

Bonnie y Clyde fue muy controvertida cuando se estrenó, con detractores que sugerían que la película glorificaba la criminalidad y la violencia. Bonnie Parker y Clyde Barrow ya eran figuras prominentes en la mitología cultural de Estados Unidos, pero sus violentos crímenes nunca se habían retratado con tanto detalle. Una crítica del New York Times tachó la cinta de “ comedia barata de payasadas ”.

La película de Arthur Penn, es considerada en la actualidad un hito en la historia del cine estadounidense y una de las películas pioneras de la era del Nuevo Hollywood. Fue candidata a ocho Premios Oscar, de los cuales se llevó dos.