Sorpresa en Hollywood: Kathy Bates anunció su retiro de la actuación

“Marlock”, una remake de la exitosa serie de la década del ochenta, será el punto final de la exitosa carrera profesional de la actriz Kathy Bates, quien en la edición de 1990 de los Oscar, ganó el premio a la Mejor Actriz por su aclamada actuación en el thriller psicológico dirigido por Rob Reiner, “Misery”.

La también ganadora del Emmy, anunció recientemente en una entrevista al The New York Times, su sorpresiva decisión de retirarse del mundo de Hollywood. “Este es mi último baile”, aseguró la artista de 76 años, indicando que las exigencias para desarrollar su papel en “Marlock”, la convencieron de que era el momento de poner punto final.

PUBLICIDAD

Cansancio y reflexión de Kathy Bates

En la gira de medios para promocionar la ficción que se estrenará en los próximos días, Bates detalló lo agotador que es trabajar en el cine hollywoodense y sobre todo, mantenerse vigente en lo que consideró como una de las carreras profesionales más injusta existentes.

“ No soy una mujer despampanante. Nunca fui una ingenua; siempre una actriz de carácter. Cuando era más joven lo sufría: no era lo bastante linda como para hacer los papeles que les daban a otras actrices jóvenes. Lo que conseguía era hacer una mujer más vieja, un poco rara, ese tipo de cosas. Era difícil, no solo por la falta de trabajo sino por la forma en que la gente me miraba. Y yo pensaba, amigo, soy una persona real ”, sentenció la nacida en Memphis, Tennessee.

Kathy Bates realizó sus estudios en arte dramático en la Universidad Metodista del Sur y a los 22 años se mudó a Nueva York para desarrollar pequeños papeles en teatro mientras se ganaba la vida con diferentes empleos, como por ejemplo, de cajera en el Museo de Arte Moderno.

Su papel de Annie Wilkes en “Misery”, fue sin dudas su salto a la fama que le permitió ganar además del premio de La Academia, también un Golden Globe en la misma categoría de Mejor Actriz. Además, el Instituto de Cine (AFI) la colocó en el sexto lugar entre las villanas más icónicas de toda la historia del cine.

Otros de sus trabajos más reconocidos se destaca su interpretación de Molly Brown en “Titanic” y Roberta en “Las confesiones del Sr. Schmidt”, actuación que causó un revuelo al mostrase completamente desnuda.