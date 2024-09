Maripily asegura que no tiene tiempo para novios

La empresaria y modelo María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily” se sinceró con su público tras revelar que está soltera nuevamente, luego de romper con su novio brasileño Clovis Graciano.

Según expresó Rivera, esta fue quien terminó la relación debido a que no tiene mucho tiempo para situaciones sentimentales, ya que luego de su salida de “La Casa de los Famosos” sus compromisos han aumentado. Rivera indicó que para este año tiene varios compromisos, tanto en los Estados Unidos, México y a finales de diciembre será que regresa a Puerto Rico.

“Lamentablemente, no estoy preparada para una relación”, expresó durante una entrevista con el programa “La Comay” de TeleOnce.

“Yo entendí que sí, quería darme una oportunidad porque a veces uno quiere tener ese cariñito al lado de uno, pero tengo que reconocer que para hacernos daño y que después vengan problemas más allá, prefiero terminar a tiempo”, añadió.

Al ser cuestionada sobre si estará un largo tiempo en la soltería, esta aseguró que “no tiene tiempo” debido a sus múltiples compromisos.

Así comenzó el amor entre Maripily y Clovis

El experto en fitness reveló que conoció a Maripily en un gimnasio en la ciudad de Miami, Florida, cuando estaba comenzando su carrera como modelo.

“Yo me acuerdo en el gimnasio que fui en Miami cuando estaba arrancando mi carrera de modelo, mi amigo me llevó ahí porque me dijo que había mucha gente, influencers, gente del medio, que yo debería conocer gente ahí, hablar con gente ahí. Y estábamos ahí un montón de personas entrenando, estaba ella y creo que estaba con otras amigas y la vi tan bella. No sabía quién era. Fui, le pedí una foto y así fue”, dijo en entrevista con la revista People en Español.

“Nos gustamos muchísimo. A mí me encanta estar con ella y ella me trata muy bien, como un rey porque ella es mi reina (...) Hay muchísimas cosas que me encantan en ella, muchísimas: su independencia, su pasión, su carácter, su belleza, su forma de ser, su familia, todo. Obviamente que nadie es perfecto, pero me encantan tantas cosas en ella”, añadió.

Maripily y Clovis se dieron una oportunidad en el amor hace aproximadamente 3 años. Sin embargo, en ese momento, la relación no funcionó. La puertorriqueña confesó que recientemente decidieron “retomar la relación y de verdad que me va súper bien con él”.