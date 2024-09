Homenaje a Queen, God save the Queen, llega a Puerto Rico

God save the Queen, el tributo más grande y auténtico a la legendaria banda británica Queen, llega por primera vez a Puerto Rico con una impresionante presentación el próximo 15 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall. El espectáculo, aclamado mundialmente, promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos de Queen y para todos aquellos que deseen disfrutar de la magia de su música.

El show ha recorrido los escenarios más importantes del mundo, conquistando audiencias en América, Europa y más allá. Países como Argentina, España, México, Reino Unido y Brasil han sido testigos del impresionante despliegue musical que revive los éxitos más emblemáticos de Queen, como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Love of My Life, y We Are the Champions. Con presentaciones completamente agotadas en ciudades a través del mundo, God save the Queen ha sido elogiado por la crítica como “el mejor show sobre Queen del mundo”, según la revista Rolling Stone.

El productor del evento, Gabriel Montañez, quien hizo posible la llegada de este tributo a la isla, comentó: “Desde la primera vez que vi este show, quedé impactado. Sabía que tenía que traerlo a Puerto Rico. Es un espectáculo de primera, y estoy seguro de que tanto los fanáticos como aquellos que simplemente deseen vivir la experiencia, lo van a disfrutar enormemente”.

God save the Queen no solo celebra el legado musical de Queen, sino que rinde homenaje a su icónico vocalista, Freddie Mercury, cuya voz y presencia en el escenario revolucionaron la música. Su contribución como uno de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos continúa inspirando a nuevas generaciones, y este tributo es una muestra clara de su relevancia continua en la historia musical.

Los boletos para este homenaje histórico están disponibles a través de Ticketera. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única que ya ha conquistado a millones en todo el mundo!