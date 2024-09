Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt tiene otro accidente automovilístico: esto es lo que se sabe

Uno de los hijos del exmatrimonio entre Angelina Jolie y Brad Pitt, Pax, nuevamente ha protagonizado un accidente de auto que ha alarmado tanto a sus seres queridos como a los seguidores de la famosa familia.

El primer accidente ocurrió el 19 de mayo en Hollywood, cerca de los estudios RED. El joven de 20 años conducía su Tesla cuando impactó contra un camión estacionado, según reportes obtenidos por TMZ.

El accidente sucedió poco antes de la medianoche, pero afortunadamente, Pax no resultó herido. Las imágenes del incidente mostraron que el auto quedó muy dañado, lo que indicaba que el vehículo podría ser una pérdida total. Sn embargo, las autoridades no encontraron signos de que el joven estuviera bajo los efectos de sustancias, y no se registró un reporte oficial.

¿Qué se sabe del segundo accidente de Pax, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt?

Ahora se ha reportado hace unas semanas que el joven había tenido un accidente con su bicicleta eléctrica, el cual ocurrió en julio. Jolie-Pitt estaba paseando por el Boulevard Los Feliz en Los Ángeles y chocó contra la parte trasera de un automóvil que estaba detenido en una intersección.

El impacto ocurrió alrededor de las 5 de la tarde y resultó ser mucho más serio que el accidente anterior, ya que dejó a Pax con una lesión importante en la cabeza, lo que requirió que fuera trasladado de inmediato al hospital.

Page Six citó a una fuente cercana a la familia diciendo: “ Ha tenido una serie de accidentes automovilísticos. No es nada bueno. Pax es un niño con problemas y Angelina está haciendo todo lo posible para ayudarlo ”.

Recientemente, Pax fue visto en público junto a Angelina Jolie, y las imágenes mostraron que aún llevaba una férula más de un mes después del incidente, lo que confirma que las lesiones fueron graves y que su recuperación será prolongada.