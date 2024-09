Fallece el actor James Earl Jones, quien dio voz a Darth Vader

NUEVA YORK (AP) — James Earl Jones, quien superó los prejuicios raciales y una tartamudez severa para convertirse en un ícono célebre del teatro y la pantalla, y que eventualmente prestó su voz profunda e imponente a CNN, “The Lion King” y Darth Vader, falleció. Tenía 93 años.

Su agente, Barry McPherson, confirmó que Jones murió el lunes por la mañana en su casa. La causa no estuvo clara de inmediato.

El pionero Jones, que trabajó hasta bien entrados los 80 años, ganó dos premios Emmy, un Globo de Oro, dos premios Tony, un Grammy, la Medalla Nacional de las Artes, el Kennedy Center Honors y recibió un Oscar honorario y un Tony especial por su trayectoria. En 2022, un teatro de Broadway fue rebautizado en su honor.

Al final de su vida, tenía una figura elegante, un irónico sentido del humor y un feroz hábito de trabajo. En 2015, llegó a los ensayos de una función de Broadway de “The Gin Game” habiendo memorizado ya la obra y con cuadernos llenos de comentarios del equipo creativo. Dijo que siempre estuvo al servicio de la obra.

“La necesidad de contar historias siempre ha estado con nosotros”, dijo a The Associated Press en ese entonces. “Creo que primero ocurrió alrededor de fogatas, cuando el hombre llegó a casa y le dijo a su familia que había atrapado al oso, pero que el oso no lo había atrapado a él”.

Jones creó papeles cinematográficos memorables como el escritor solitario que fue persuadido a volver a ser el centro de atención en “Field of Dreams”, el boxeador Jack Johnson en el éxito teatral y cinematográfico “The Great White Hope”, el escritor Alex Haley en “Roots: The Next Generation” y un ministro sudafricano en “Cry, the Beloved Country”.

También fue un actor de doblaje muy solicitado, expresando la maldad de Darth Vader (“No, yo soy tu padre”, comúnmente recordado erróneamente como “Luke, yo soy tu padre”), así como la benigna dignidad del Rey Mufasa en la película animada de Disney “The Lion KIng” y anunciando “This is CNN” durante los breaks de la estación. Ganó un Grammy en 1977 por su actuación en el audiolibro “Great American Documents”.

“Si eras actor o aspirabas a serlo, si te esforzabas por ganar dinero en estas calles buscando trabajo, uno de los estándares que siempre tuvimos fue ser un James Earl Jones”, dijo una vez Samuel L. Jackson.