De luto la periodista Tatiana Pérez Ramos por la muerte de su abuela

La periodista Tatiana Pérez Ramos se encuentra de luto este lunes tras el fallecimiento de su abuela, Anastasia, a sus 99 años.

Pérez Ramos, quien es reportera de Wapa Televisión, compartió la triste noticia a través de sus redes sociales, donde recibió numerosas muestras de apoyo y condolencias.

PUBLICIDAD

“El amor de mi vida, Anastasia a sus 99 años, mi guerrera, mi ejemplo se fue a morar con el Señor. Ya no sufre, descansa en los brazos de Dios. Pero no puedo negar que la extrañaré hasta el último día de mi vida. Ella supo cuanto fue mi amor por ella, amor que permanecerá para siempre. Sé que nuestro amor era algo fuera de este mundo y que el vacío que queda nada puede llenarlo. El sábado me pidió un beso, le di muchos”, escribió la comunicadora en redes sociales.

Continuó: “El domingo me dijo te amo, algo que me decía mucho, y “eso es lo más que yo quiero”, oró un pastor por ella y nos dijo a ambos: estén tranquilos, los amo a todos. Me fui como a las 6 sabiendo que ella se iba con Dios pronto, así pasó cerca de las 12 am, es duro y doloroso, pero sé que está descansando con el padre”.

La comunicadora describió su abuela como una mujer que “ni en la prueba más dura dejó su positivismo y alabar a Dios”. “Su fe era inquebrantable”, señaló.

Pérez Ramos añadió: “Mi abuela fue parte importante de mi crianza, viví en su casa con mi mamá toda mi niñez y era su nieta consentida. Dormía con ella a veces y hablábamos de todo, me hacía mi botella de café. Íbamos al pueblo de Bayamón los sábados a ‘hacer encargos’ en guagua pública, aprovechaba e iba a una boutique donde me compraba, casi sin poder los trajes más hermosos, para ir el domingo con ella a la iglesia y me decían la niña de los trajes, sin olvidar que le lleva dulces a los hermanos de la iglesia sin fallar.

“La mejor comida me la hacía ella. Me defendía de quien fuera y siempre me trató con amor. Entre ella y mi abuelo me hicieron en su casa mi casita de muñecas de madera y zinc. Siempre estuvo en mis momentos más importantes, como una madre más y siempre estaba pendiente a mi”, concluyó.