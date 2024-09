Estas son las películas navideñas más esperadas del 2024

Chris Evans y Dwayne Johnson protagonizarán la comedia navideña Red One / Foto: Instagram @chrisevans

Con la cercanía de la temporada navideña, el cine se convierte en una de las mejores formas de disfrutar el espíritu festivo.

Este año, las salas de cine y las plataformas de streaming se preparan para estrenar una serie de películas que prometen capturar la magia de la Navidad con historias conmovedoras, comedias llenas de humor y algún que otro giro inesperado.

“Red One (Código: Traje Rojo)”

Amazon MGM Studios espera que este filme, protagonizado por Dwayne Johnson y Chris Evans, se convierta en una exitosa franquicia que reinvente la mitología de la Navidad.

La historia gira en torno a Callum Drift, jefe de seguridad del Polo Norte, que debe formar equipo con el cazarrecompensas, Jack O’Malley, para encontrar y rescatar a Santa Claus, que fue secuestrado.

“Código: Traje Rojo” se estrenará en los cines el próximo 15 de noviembre y se rumorea que para Navidad podría verse a través del servicio de streaming de Amazon Prime Video.

“The Best Christmas Pageant Ever”

Seis niños con terrible comportamiento interrumpen el show navideño que realiza su ciudad cada año, logrando generar un increíble caos que sorprenderá a todos.

Lionsgate tiene previsto estrenar esta película navideña basada en el libro infantil del mismo nombre el próximo 8 de noviembre en cines estadounidenses, se espera que el 15 de noviembre lo haga a nivel internacional.

“Our Little Secret”

Lindsay Lohan protagoniza esta película navideña de romance que se podrá ver en Netflix a partir del 27 de noviembre y trata sobre dos ex resentidos, que se verán obligados a pasar Navidad juntos porque sus nuevas parejas son hermanos.

“Christmas in the Spotlight”

Lifetime anunció que para su programación navideña estrenará este filme que está inspirado en la relación de Travis Kelce y Taylor Swift. Una estrella pop y un jugador de fútbol empiezan a salir, pero su relación se ve presionada por los fans, la prensa y sus familiares, así que tienen hasta el fin de las fiestas navideñas, para decidir si quieren seguir juntos o tomar caminos separados.

“Christmas in the Spotlight” todavía no tiene una fecha definida de estreno, pero se espera que se pueda ver por Lifetime a principios o mediados de diciembre.

“That Christmas”

Película animada que tiene planeado estrenarse en Netflix el 4 de diciembre de 2024. “That Christmas” nos presenta varias historias que se entrelazan, el terrible error de Santa Claus y una gran cantidad de pavos.