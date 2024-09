Molusco le deja saber a Ferdinand Pérez que no cree en encuesta de Jugando Pelota Dura

El locutor Jorge Pabón “Molusco”, fue invitado como panelista en la noche del viernes al programa Jugando Pelota Dura, donde le dejó saber al presentador y productor del programa Ferdinand Pérez que no cree en la encuesta realizada por el propio espacio televisivo sobre la contienda para la gobernación de Puerto Rico.

La encuesta fue ganada por el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, seguido de Jenniffer González del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Javier Jiménez del Proyecto Dignidad (PD).

PUBLICIDAD

Perez cuestionó el pensar de Pabón sobre los resultados de la encuesta y el locutor puertorriqueño le respondió lo siguiente:

“No yo no, me perdonas, porque tu eres amigo y este es tu programa y eso pero yo no creo en las encuestas de programas, esas son muy alteradas. Mientras yo estaba aquí esperando habían un montón de personas de los penepés y los populares ‘voten voten voten voten’ eso no es lo que va a pasar el próximo 5 de noviembre”, aseguró Molusco.

El locutor puertorriqueño señaló que no tiene confianza en las encuestas debido a que estas son “alteradas para crear percepción”.

“Volvemos a lo mismo, están los grupos de Jennifer González, los grupos de los diferentes candidatos, incluso hasta del mismo Juan Dalmau, están enviando, es parte de las campañas que se hacen, eso no va a pasar el 5 de noviembre, no creo en ninguna encuesta, todas realmente no sirven para mí, no sirven para nada”, garantizó Pabón.

Esta no es la primera vez que una figura pública del país hace expresiones políticas, pues otras figuras del entretenimiento como Bad Bunny y PJ Sin Suela también han hecho declaraciones directa e indirectamente sobre temas relacionados a las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de noviembre y sus candidatos.

PUBLICIDAD

En entrevista con “El Tony” por Youtube, el exponente urbano puertorriqueño, Bad Bunny, exhortó a que los jóvenes de Puerto Rico saquen sus tarjetas electorales para que voten en las elecciones generales. El mismo expresó que “es bueno denunciar las cosas en las redes sociales, es bueno salir a la calle a protestar, hacerse sentir como pueblo, pero yo creo que la protesta más grande es ir el 5 de noviembre a votar en contra de la gente que..., que se aprovecha de la influencia y del miedo a la gente y de las propagandas del gobierno nuevo”.

Por su parte, el rapero puertorriqueño y médico de profesión Pedro Juan Vázquez, mejor conocido como “PJ Sin Suela” reaccionó con un escrito al momento donde el expresidente de los Estados Unidos fue endosado por los exponentes urbanos Emmanuel Gazmey Santiago “Anuel AA” y Justin Rafael Quiles Rivera “Justin Quiles”.

“Es lamentable escuchar cómo Trump se refiere a los puertorriqueños. Dice “oye, aquí nadie los conoce” sabiendo bien que no tiene latinos ni jóvenes en su audiencia. Pero a él que le importa, según él, obtendrá “TODOS los votos puertorriqueños”, como si fuésemos ignorantes e irresponsables, dejando claro que solo nos utiliza para ganar votos y que no le importamos. ¿Este es el mismo que, después del huracán María, dijo que si fuera por él nos vendería a otro país? ¿El mismo que nos lanzó rollos de papel toalla y negó la cantidad de muertos? ¿El que retuvo fondos federales porque somos ciudadanos de segunda clase?”, fue parte del escrito.