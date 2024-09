Mamá de Lady Gaga fue quien le presentó a su prometido, le dijo "Creo que acabo de conocer a tu esposo"

Cuando la madre de Lady Gaga, Cynthia Germanotta, le dijo que había conocido al hombre que sería su esposo, la cantante se mostró escéptica. A pesar de haber tenido dos compromisos anteriores que no prosperaron, la idea de su madre la tomó por sorpresa. Sin embargo, el tiempo demostraría que Cynthia estaba en lo cierto.

Lady Gaga conoció a Polansky en la fiesta de cumpleaños de Sean Parker, el cofundador de Facebook, en 2019. La cantante asistió con curiosidad, ya que su madre le había hablado sobre Michael. Durante el evento, Gaga y Polansky tuvieron una conversación de tres horas, y ambos quedaron profundamente impresionados el uno con el otro.

Lady Gaga debe agradecer a su madre por presentarle a su futuro esposo

Todo comenzó cuando Germanotta conoció a Michael Polansky, un empresario y filántropo, a través de su trabajo en la Fundación Born This Way, creada por Lady Gaga. Tras esa interacción, Cynthia le comentó a su hija que sentía que había conocido al hombre ideal para ella. Gaga, en ese momento no se sentía lista para comprometerse.

Debido a su posición, la respuesta de la cantante fue clara: “¡No estoy lista para conocer a mi esposo!” Sin embargo, la predicción de su madre terminaría haciéndose realidad. Pues, según Gaga, luego de la conversación con Polansky sintió que había encontrado la pieza que faltaba en su vida.

La pandemia de COVID-19 jugó un papel crucial en fortalecer su relación. Ambos decidieron pasar la cuarentena juntos en la casa de Gaga en Malibú. Durante ese tiempo, la cantante tuvo la oportunidad de concentrarse en su vida personal, después de años de priorizar su carrera.

La pandemia y su madre, las dos claves de Lady Gaga para encontrar el amor

Esta etapa les permitió disfrutar de una rutina sencilla, lo que les ayudó a profundizar su vínculo. Michael Polansky, por su parte, confesó que no sabía qué esperar cuando conoció a Lady Gaga, pero quedó cautivado por su calidez y curiosidad genuina. La pandemia les brindó un tiempo valioso para conocerse lejos de los reflectores.

Ahora, cinco años después de ese primer encuentro, Lady Gaga y Michael Polansky están comprometidos. La artista no podría estar más feliz y asegura que, a pesar de sus diferencias, son el uno para el otro. “Pensé que tendría que hacer todo esto sola para siempre”, confesó Gaga, “pero ahora ya no tengo que hacerlo sola”.