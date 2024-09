Lisa M en problemas con la justicia en Estados Unidos

La exponente del género urbano puertorriqueña Mary Lisa Marrero Vázquez, mejor conocida como “Lisa M”, fue arrestada en los Estados Unidos por un alegado caso de agresión.

Según reportó el comunicador Fernan Vélez “Nalgorazzi” en el programa Lo Sé Todo, la rapera habría sido arrestada luego de agredir a un hombre que la insultó, en hecho ocurridos el 16 de agosto.

Marrero Vázquez confirmó la información a través de una publicación que ella misma realizó en la red social Instagram y que fue presentada por el programa de entretenimiento.

“Me acaban de arrestar, pero ya me soltaron, le metí a un pen…que me dijo bit…, me dijo que me metí con la persona equivocada, eso suena como amenazante verdad (sic.)”, escribió la artista en sus redes sociales.

Tras los hechos, la puertorriqueña fue liberada. Sin embargo, según indicó Lo Sé Todo, la persona que alegadamente fue agredida en el incidente, radicó una denuncia y la rapera fue arrestada nuevamente en Texas, durante la mañana del jueves.

Lo Sé Todo, presentó una imagen donde se puede ver a Marrero Vázquez fichada y donde se indica que el total de la fianza que debe prestar suma unos $7,500.

Hasta el momento, la exponente del género urbano ni sus representantes han brindado mayores detalles sobre lo ocurrido.

En la noche del viernes, la exponente del género urbano realizó un vídeo desde Texas, donde afirmó que fue arrestada pero que ya se encontraba en la libre comunidad.

