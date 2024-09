Estrenarán una película navideña inspirada en la relación de Taylor Swift y Travis Kelce

Para las próximas navidades, la cadena televisiva Lifetime estrenará una película navideña que se encuentra inspirada en la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce, ya que los protagonistas de la historia son una estrella pop y un jugador de fútbol americano.

Este telefilme será producido por Lifetime y llevará por título “Christmas in the Spotlight”. Está protagonizada por Jessica Lord, quien interpretará a la cantante llamada Bowyn, y Laith Wallschleger será Drew, el deportista profesional.

La trama de esta película navideña nos presenta a una exitosa cantante pop que no ha tenido suerte en el amor, hasta que conoce a un jugador de fútbol americano entre los bastidores de uno de sus conciertos.

¿Cómo ‘Christmas in the Spotlight’ se relaciona con la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce?

Además de que los protagonistas de “Christmas in the Spotlight” son una cantante pop y un jugador de fútbol americano como Taylor Swift y Travis Kelce, la cinta se inspiró en la primera vez que se conocieron.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs contó en su podcast que conoció a la diva del pop al asistir a uno de sus conciertos y hasta quiso darle una pulsera de amistad con su número, pero se avergonzó y no pudo hacerlo.

Ahora bien, te preguntarás cómo la trama de “Christmas in the Spotlight” se relaciona con la Navidad, pues bien, cuando los protagonistas empiezan a salir, empezaran a ser presionados por la prensa, fanáticos y familiares, por lo que la pareja tendrá hasta el final de la temporada navideña para decidir si quieren seguir juntos o no.

En la película navideña inspirada en la relación de Taylor Swift y Travis Kelce, también participarán la presentadora de televisión Jeannie Mai como la mánager de Bowyn y la modelo e influencer Haley Kalil como la cuñada de Drew.