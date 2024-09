Dos mujeres de 40 años buscan coronarse en Miss Universe México y ser la anfitriona de Miss Universo 2024

La primera edición del certamen Miss Universe México cuenta con dos mujeres de 40 años, quienes buscan hacer historia en su país y ser la anfitriona del septuagésimo tercer concurso de Miss Universo, que se llevará a cabo a mediados de noviembre próximo en suelo azteca.

La primera de ella es la modelo y empresaria Ariadna Muro Dian, representante de la Comunidad Internacional en la competencia de belleza, cuya final se celebrará este sábado, 7 de septiembre de 2024, en Cancún.

En febrero pasado, Ariadna causó sensación entre los seguidores de los concursos de belleza y redes sociales luego de anunciar que competiría en Miss Universe Italia 2024. Sin embargo, al paso de un tiempo y sorpresivamente, dio a conocer que sería candidata en Miss Universe México 2024.

Ariadna Muro Dian tiene estudios en sicología, es empresaria, healt coach, entrenadora de misses, modelo y posee una academia de modelaje. Además, posee experiencia en televisión nacional e internacional como actriz, presentadora y bailarina profesional.

También habla italiano, inglés y español.

Por su parte, la delegada del estado de Hidalgo; Zya Barceló, también tiene 40 años, es modelo, madre, nutricionista y mental health coach.

Esta se destaca como activista de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

En un post que colgó en sus redes sociales, Zya manifestó que: “Mis 40 años han sido mi mejor edad. Estoy haciendo cosas que nunca pensé que haría. Mis cicatrices son hermosas ya que me hacen sonreír al recordar la maravillosa vida que he tenido. Esta es mi vida perfecta, la que vivo hoy, y no la cambiaría por nada” (sic.).

Hasta el momento, Miss Universo 2024 cuenta con una candidata de 40 años. Se trata de Beatrice Njoya, quien es madre de tres, representante de Malta.

Nuevo formato para elegir las semifinalistas de Miss Universo 2024

La organización del certamen Miss Universo anunció este miércoles, 4 de septiembre de 2024, el nuevo formato para seleccionar a las semifinalistas de la septuagésima tercera edición de la famosa competencia de belleza que se realizará a mediados de noviembre en la Ciudad de México.

Además, el presidente del concurso; el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, confirmó que la ganadora de este año estrenará corona, la cual será presentada en medio de la concentración.

Se esperan 130 candidatas para Miss Universo 2024.

En la conferencia de prensa, junto al empresario estuvieron Miss Universo 2023; Sheynnis Alondra Palacios Cornejo, el vicepresidente de relaciones internacionales del concurso; el guatemalteco Mario Adolfo Búcaro, y el asesor del presidente; Osmel Sousa.

Sobre el nuevo formato de la competencia, Búcaro sostuvo que serán 30 semifinalistas y no 20 como se ha realizado en los últimos años.

Las participantes serán evaluadas en la competencia preliminar, donde desfilarán en traje de baño y vestidos nacionales, de fantasías o típicos.

De esas 30 semifinalistas, cuatro serán elegidas por regiones (América Latina y el Caribe, Europa, Asia-Oceanía y África). Mientras, una se escogerá por votos a través de la aplicación móvil de Miss Universe.

El panel de jueces seleccionará 25 participantes.

Durante la competencia final, se elegirá el Top 12, Top 5 y ganadora.

La llegada de las beldades a México está pautada para iniciar el 29 de octubre de 2024. La final se celebrará el sábado, 16 de noviembre de 2024.

Puerto Rico será representando por Jennifer Colón Alvarado, quien tiene 36 años y es madre de tres menores. Esta buscará la sexta corona universal para la isla y la séptima clasificación seguida de una candidata boricua en el grupo de semifinalistas.

La isla lleva dos años corridos clasificando en el Top 5; Ashley Ann Cariño en el 2022 y Karla I. Guilfú Acevedo en el 2023.