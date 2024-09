Mónica Pastrana muestra el tedioso proceso que ha vivido para inscribirse en la CEE

Muchas son las personas que durante este mes de septiembre han decidido inscribirse en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para poder participar del proceso eleccionario que vivirá la isla el próximo mes de noviembre.

Una de estas ciudadanas, es la actriz y comediante Mónica Pastrana, quien a través de sus redes sociales narró el calvario que ha tenido que pasar para realizar el proceso de manera presencial en la sede de la CEE en Hato Rey. En su cuenta de Instagram, la actriz que forma parte del elenco de “Raymond y sus Amigos” (Telemundo), destacó varios obstáculos que ha tenido que pasar para realizar el proceso.

Pastrana, señaló que en la sede de la CEE hay varias personas de pie y en lugar de llamar a cada uno por turnos se está realizando el proceso de manera arcaica donde cada persona espera su turno moviéndose de sillas.

“Estamos en el 2024 y nuestra Comisión Estatal de Elecciones, todavía no se sacan turnos, hay una persona, una sola persona de pie, en medio de la multitud contando uno por uno y la gente está jugando el juego de la sillita, se paran y se mueven de sillita, viene alguien de otro lado, a buscar de diez en diez a las personas y se lo llevan en fila como si fuera la fila del colegio caminando hasta el otro lado y honestamente, todavía no sé qué estoy haciendo aquí parada porque nadie me ha dicho, Nada, inténtelo online, pero si usted es de los que le gusta venir presencial, pues esto es lo que le espera”, explicó Pastrana.

Del mismo modo, la actriz indicó que al llegar al lugar de avisaron que el sistema estaba caído, e hizo una petición a la periodista Valeria Collazo Cañizares, que también haga un video demostrando cómo se debe hacer el proceso de manera presencial.

“El sistema online está caído. Todo lo hace más difícil para que te jaltes y no lo hagas, pero aquí estamos”, escribió la actriz.

Del mismo modo, señaló que hasta el momento de la publicación de su último video llevaba unos 50 minutos esperando su turno para realizar el proceso.

“Nosotras llegamos a las diez de la mañana, son las 10:50 no ha pasado nada, sigo en mi sillita, no hay estacionamiento, el estacionamiento no se puede usar, te tienes que estacionar afuera, espero que cuando salga no haya una multa”, también señaló que en las oficinas de la CEE no hay personal de seguridad en caso de que ocurra algún evento violento.

La fecha límite que tienen las personas para inscribirse y participar de las elecciones de noviembre, es el 21 de septiembre. '

Según datos de la CEE, hasta el 1ro de septiembre, un total de 58,336 electores nuevos se habían inscrito, mientras que 53,328 se reactivaron para votar.

La organización Somos Más reveló que cerca de 800,000 electores en Puerto Rico permanecen inactivos a tan solo semanas del cierre de inscripciones el 21 de septiembre. Esta cifra representa aproximadamente el 30% del total de 2.7 millones de personas elegibles para votar en la isla. En contraste, los jóvenes de 18 a 21 años que aún no se han registrado suman solo un 3% del total.