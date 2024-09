“Joker” arriba en Venecia para una segunda parte con Lady Gaga y Joaquin Phoenix

(Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP)

Lady Gaga posa a su llegada al estreno de la película 'Joker: Folie A Deux' durante la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el miércoles 4 de septiembre de 2024. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP)

VENECIA, Italia (AP) — Cinco años después de que “Joker” (“Guasón”) ganara el primer premio en el Festival de Cine de Venecia, el director Todd Phillips no puede evitar estar un poco nervioso por regresar para presentar una segunda parte.

“Joker: Folie à Deux”, una de las películas más esperadas de la 81ª edición del festival, se estrenó el miércoles y los asistentes le dieron a la película y a sus protagonistas Joaquin Phoenix y Lady Gaga una ovación de pie de 11 minutos.

“Se siente bien, se siente correcto estar de vuelta en Venecia. Se sintió como el punto de despegue lógico para nosotros”, dijo Phillips antes del estreno. “En este caso estoy un poco más nervioso. Es mucho más fácil entrar en algo como el insurgente que como el titular”.

Una secuela parecía más una broma que algo inevitable para Phillips y Phoenix mientras hacían la primera película. Por un lado, Phoenix no es el tipo de actor que se lanza a una “franquicia”. Pero entonces surgió la idea de explorar la música que el personaje de Phoenix, Arthur Fleck, escucha en su cabeza. Tendría que ser tan inesperado y audaz como la primera, pensaron.

Esa primera entrega había resonado de una manera que nadie esperaba: recaudó más de 1.000 millones de dólares en taquilla y le valió a Phoenix el Oscar al mejor actor. Una de sus admiradoras fue Gaga, quien dijo que “realmente me conmovió profundamente” y le mostró algo que nunca había visto.

Las calles fuera del teatro Sala Grande estaban llenas de fans de Gaga que esperaban verla en la alfombra roja. Gaga llegó con un vestido de alta costura de Christian Dior y un elaborado tocado de Philip Treacy que evocaba un velo funerario.

“Joker: Folie à Deux” encuentra a Arthur Fleck de Phoenix recluido y a la espera de juicio por sus crímenes. La última película terminó después de que le dispara al presentador nocturno Murray Franklin (Robert De Niro) en la televisión en vivo, lo que lo ha convertido en un Dios para cierto sector de la sociedad, incluida Harley Quinn de Gaga, a quien conoce. Los dos se enamoran de inmediato y recurren a la música para expresarse.

Tanto Phoenix como Gaga cantaron en vivo para la película, con un pianista fuera de cámara que, dijo, se sentía como otro actor en la escena en cierto modo.

“Para mí se trataba de desaprender la técnica y olvidar cómo respirar y permitir que la canción saliera completamente del personaje”, dijo Gaga. “Les da a los personajes una forma de expresar lo que necesitan decir”.

Phoenix, quien inicialmente se resistió a la idea de cantar en vivo, agregó: “Parte de la alegría, al menos para mí, fue tomar estas canciones que eran clásicas y tratar de encontrar una manera de que fueran específicas para los personajes”.

También aprendieron varias coreografías a lo largo de los meses para números musicales diferentes, incluido un vals bajo la lluvia. Pero incluso con el entrenamiento y la práctica, dijeron, las cosas tendían a cambiar en el momento.

“Todos realmente prosperamos en el momento y en el caos de todo”, dijo Gaga. “Teníamos que encontrarlo todos los días. Cuál fue la verdad de la escena, cuál fue el momento honesto”.

Y agregó: “Puedes aprender una canción, aprender una rutina para un baile... Pero eso no siempre es lo más honesto que se puede hacer frente a la cámara”.

Phoenix recientemente fue noticia por abandonar una película de Todd Haynes varios días antes de que comenzara a filmarse. Se negó a dar más detalles sobre la situación, diciendo que no sería justo para los otros creativos involucrados que no estaban disponibles para comentar. También dijo que no quería concentrarse en el peso que perdió para interpretar a Arthur Fleck. Durante la gira de prensa de la última película, se arrepintió de hablar demasiado sobre el tema.

Gaga hizo una gran entrada al Lido el miércoles, varias horas antes del estreno en la alfombra roja. Los fanáticos y los fotógrafos clamaron por los muelles fuera del Hotel Excelsior con la esperanza de echar un vistazo a su llegada. Ella sacó la cabeza de un taxi acuático privado, junto a Phillips y Phoenix, mientras los fanáticos cercanos gritaban "¡Gaga! ¡Gaga! ¡Gaga!” al unísono.

Ella lanzó besos a los emocionados fanáticos, se detuvo para firmar varios autógrafos y aceptó flores de un espectador ansioso. Lució un elegante vestido negro de Dior, boina y gafas de sol que compaginaban su cabello rubio.

En un cartel de festival lleno de grandes estrellas de Hollywood, como Angelina Jolie, George Clooney y Brad Pitt, Gaga es única en su clase con la habilidad para crear un momento memorable en la alfombra roja.

Hace seis años, para “A Star Is Born” (“Ha nacido una estrella”), causó sensación interpretando el papel de una estrella de cine, y le dio al festival algunas de sus tomas más indelebles en la memoria reciente. ¿La recuerdas sentada en el costado del taxi acuático privado con un vestido negro de Jonathan Simkhai, lanzando besos a fans y fotógrafos? ¿O su espectacular vestido de Valentino Couture con plumas en rosa pálido que parecía resaltar aún más contra el fondo lluvioso?

Las reseñas de la nueva película se darán a conocer en unas pocas horas, lo que podría dictar la trayectoria del filme en los próximos meses y si vuelve a ser una contendiente al Oscar u otro éxito de taquilla de mil millones de dólares.

La secuela de “Joker” vuelve a competir por los premios principales del festival contra películas como “The Room Next Door” de Pedro Almodóvar y “Queer” de Luca Guadagnino. “Maria”, de Pablo Larraín, y “Babygirl”, de Halina Reijn. Los premios se entregarán el último día del festival, el 7 de septiembre.

“La parte difícil de esto es que sientes globos oculares sobre ti”, dijo Phillips. “Simplemente tienes una presión diferente”.