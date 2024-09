James Gunn insinuó nueva película crossover entre Batman y Superman: Este es el título que tendría la cinta

Los fanáticos del Universo DC han estado esperando con ansias la posibilidad de un crossover entre dos de los héroes más icónicos de los cómics: Batman y Superman.

Aunque aún no hay un actor confirmado para el nuevo Batman en el renovado DCU, James Gunn, director creativo del estudio, ha dejado caer una pista emocionante sobre cómo podría llamarse una posible película que uniera a estos dos personajes.

PUBLICIDAD

Según reportes de HeroicHollywood, en una interacción con un fanático a través de Instagram, se le preguntó a Gunn si tenía en mente algún título para una película hipotética en la que Batman y Superman se encontraran. Su respuesta fue breve, pero contundente: “World’s Finest”.

Este título es un claro homenaje a los cómics World’s Finest Comics, que por décadas sirvieron como una serie donde ambos héroes compartían protagonismo, enfrentando villanos y colaborando en diversas misiones.

La referencia a este título clásico ha emocionado a los seguidores, que ya especulan sobre cómo podría desarrollarse esta película en el futuro cercano.

Futuro de Batman en DCU

Aunque el nuevo Batman todavía no ha sido elegido, el actor David Corenswet ya ha sido confirmado para encarnar al Hombre de Acero en la nueva etapa del DCU.

Esto ha aumentado las expectativas de que tarde o temprano, ambos personajes se encontrarán en la gran pantalla. Gunn ha sugerido en varias ocasiones que tiene grandes planes para la Liga de la Justicia y que este universo cinematográfico incluirá a sus principales miembros, por lo que un crossover entre Batman y Superman parece inevitable.

PUBLICIDAD

Una interacción curiosa entre un fanático y Gunn ha alimentado aún más las expectativas. Un seguidor bromeó diciendo que se comería un zapato si se recreaba una escena en la que Batman y Superman compartieran un café, similar a la parodia de la serie web How It Should Have Ended.

Gunn respondió pidiendo detalles sobre la apuesta, lo que ha generado especulaciones de que esa escena podría hacerse realidad en el DCU.

Con la nueva película de Superman programada para estrenarse en julio de 2025, los seguidores del DCU estarán atentos a cualquier nueva revelación sobre esta esperada reunión de héroes.

La expectativa sigue en aumento a medida que se desarrollan los planes para el futuro del universo cinematográfico de DC.