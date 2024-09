Esposa de Melwin Cedeño dedica emotivo mensaje a Ackerly en su quinceañero

Phaedra Michalzik, la esposa del animador y comediante, Melwin Cedeño, le dedicó un emotivo mensaje a su Ackerly, a quien le celebraron su quinceañero este miércoles en el programa donde labora junto a su padre, “Pégate al Mediodía” (Wapa TV).

“Ackerly, en esta fecha tan especial quiero que sepas que me siento orgullosa de ser tu mamá. Eres mi adoración y gracias a ti u a tu hermano siento el deseo de luchar día a día”, comenzó diciendo la exmodelo y actriz.

Continuó: “Le doy gracias a Dios que me ha permitido verte crecer, convertirte en una jovencita amorosa, brillante, inteligente, dulce, pero, sobre todo, muy humilde. Me llena de orgullo y tranquilidad saber que eres resiliente, determinada, enfocada, responsable y que sobre todo tienes a Jesús en tu corazón. Admiro que eres una chica valiente y que no te dejas presionar por los demás. Me encanta cuando tienes carácter para decir que no y sabiduría para cuando tienes que decir que sí”.

“Te amo hasta el infinito y recuerda que mami está aquí, mami está aquí”, añadió.

Tanto Ackerly como Melwin no pudieron aguantar las lágrimas tras el mensaje y la celebración de los 15 años.

Cedeño y Michalzik tienen también otro hijo en común llamado Xander, quien acompañó a la joven en su entrada a las instalaciones del canal televisivo.

El equipo de “Pégate al Mediodía” está compuesto además por Jailene Cintrón, Natalia Rivera, Alfonso Alemán, Carlos Torres, Nelson Del Valle, Karla Michelle Sánchez y Jennifer Fungenzi.

Cuenta, además, con la colaboración de Junior Abrams, Edwin Emil Moro y Maurim Chiclana, entre otros.