Daniel Craig habló sobre las escenas íntimas con otro hombre en su nueva película ‘Queer’: “Será algo nunca visto en el cine”

Durante la conferencia de prensa en el Festival de Cine de Venecia, a Daniel Craig le preguntaron sobre las escenas íntimas que grabó con otro hombre para la nueva película que protagoniza, “Queer”.

La historia del filme está basada en la novela homónima de William S. Burroughs y se encuentra dirigida por Luca Guadagnino, el mismo que dirigió “Call Me By Your Name” y más recientemente “Challengers”.

Un periodista le señaló a Daniel Craig que las escenas íntimas de “Queer” no se parecían a nada que se hubiese visto antes en una película convencional, y no solo por lo explícitas, sino por la “felicidad” que logran plasmar en pantalla.

Daniel Craig señala que él y su coprotagonista en ‘Queer’, intentaron hacer divertidas las escenas íntimas

“No hay nada íntimo en filmar una escena de sexo en un set de grabación”, bromeó Daniel Craig y agregó: “Hay una sala llena de gente observándote. Solo queríamos que fuera lo más conmovedor, real y natural posible”.

El actor destacó el talento de su coprotagonista en “Queer”, Drew Starkey, a quien calificó de fantástico y asombroso, además, mencionó que meses antes de que empezaran a grabar, ambos tuvieron que enseñar una coreografía y eso los ayudó a romper el hielo.

Daniel Craig también bromeó que rodar por el piso al segundo día de verse con otra persona, era una buena forma de conocerse. Por su parte, el director Luca Guadagnino reveló que se sintió conmovido por la profunda conexión que tenían los dos personajes principales del libro de William S. Burroughs.

Por otro lado, el protagonista de “Queer” recibió una ovación de nueve minutos en el Festival de Cine de Venecia, convirtiéndolo en uno de los grandes favoritos para llevarse la estatuilla a mejor actor en los Oscar 2025.