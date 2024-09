Travis Kelce revela su cariñoso apodo para Taylor Swift y nuevos detalles de su relación

El romance de Taylor Swift y Travis Kelce parece sacado de cualquier clásica película juvenil estadounidense y por ese motivo se han hecho tan entrañables. Desde el año pasado, ambas figuras han ido mostrando poco a poco como ha avanzado su historia de amor y ahora Kelce contó más detalles interesantes.

El jugador de la NFL hizo una aparición en Rich Eisen Show para hablar de cómo ha llevado la relación y también contó cómo fue la divertida experiencia que tuvo con la cantante durante uno de los shows en vivo de la artista, en la que él estuvo en el escenario junto a ella durante ‘I Can Do It With A Broken Heart’.

PUBLICIDAD

“[Taylor] me puso en una posición en la que no tenía que hacer mucho para que fuera un éxito. Me puso en una parte muy cómoda del espectáculo, y yo solo estaba allí para no arruinar nada ”, contó.

Según el relato de Kelce, su tarea principal era no tirar a la artista mientras la tomaba en brazos. “Eso habría sido lo más vergonzoso que podría haber hecho. Llevarla al sofá fue la parte más difícil”, aseguró.

¿Cuál es el cariñoso apodo de Travis Kelce para Taylor Swift?

En su relato, el jugador de los Chiefs de Kansas ha desvelado uno de los apodos que utiliza para llamar cariñosamente a la estrella del pop: “Definitivamente, hubo ese extra, en plan: ‘Espera, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?’. Pero ella fue tan divertida al respecto... Y ya sabes, siempre estoy dispuesto a divertirme en el escenario con Tay Tay ”.

Sin embargo, pese al buen momento que la pareja parece estar viviendo, los tabloides estadounidenses y británicos han empezado a hacer rondar el rumor en las últimas horas de que esta relación se orquestó con el objetivo de publicitarlos a los dos y disparar todavía más su popularidad.

De acuerdo con estos informes de los tabloides, algunos documentos filtrados habrían sugerido que esta práctica habitual en Hollywood seria la verdadera razón por la que las estrellas se han juntado.

PUBLICIDAD

Incluso, hace ruido que el propio publicista de Travis Kelce, Jack Ketosyan, haya confirmado que en el pasado organizó que su cliente se envolviera en este tipo de romances, o “showmances”, término con el que se conoce en el mundo anglosajón a este tipo de engaños a la opinión pública.