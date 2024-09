‘The Room Next Door’, la nueva película de Almodóvar, recibió una ovación de 18 minutos en el Festival de Venecia

Tilda Swinton, de izquierda a derecha, el director Pedro Almodovar, y Julianne Moore posan en la sesión de "The Room Next Door" en la 81a edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el lunes 2 de septiembre de 2024. (Foto Vianney Le Caer

La nueva película de Pedro Almodóvar, “The Room Next Door”, se presentó la noche del 2 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia y recibió una mega ovación de 18 minutos y 36 segundos.

Tan pronto como se encendieron las luces en la sala donde se proyectó la primera película que el director español rodó en inglés, el público se levantó y empezó a aplaudir.

Cabe destacar que la duración de esta inusual ovación en el Festival de Venecia pudo verse influenciada por la presencia de Pedro Almodóvar y las protagonistas de “The Room Next Door”, Julianne Moore y Tilda Swinton, quienes bajaron de la galería y se quedaron un rato con el público.

Pedro Almodóvar inició una nueva era en su carrera con “The Room Next Door”

Durante la conferencia de prensa que realizó Pedro Almodóvar en el Festival de Venecia, reveló que con “The Room Next Door” iniciaría una nueva era en su exitosa carrera, ya que es la primera cinta que realizó en otro idioma al español.

“The Room Next Door” es una adaptación que el cineasta español hizo del libro que publicó Sigrid Núñez en 2020, “What Are You Going Through”, puesto que entre sus páginas encontró el “vehículo adecuado que necesitaba” para empezar su nueva etapa.

Asimismo, Pedro Almodóvar destacó que el idioma no fue un problema al realizar este largometraje, ya que Julianne Moore y Tilda Swinton, a quienes calificó de maravillosas actrices, “entendieron perfectamente el tono que quería darle a la historia”.

“Pienso en esta película como, en primer lugar, una historia de amor entre Ingrid y Martha… Y también sobre la evolución, bien sea hablando de guerra, del desastre climático… La fe que se representa en la película se encuentra en la necesidad e inevitabilidad de la evolución, dondequiera que nos lleve”, compartió Tilda Swinton.

Por su parte, Julianne Moore declaró que “The Room Next Door” es: “una historia sobre la amistad femenina y de amigas ya adultas… No conozco a otro cineasta en el mundo que fuera capaz de hacer esto, aparte de Pedro”.