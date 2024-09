Pepe Aguilar no quería que su hija se casara tan joven

La historia de amor entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido una de las más controversiales de los últimos tiempos en el mundo de la farándula y de las más comentadas.

Todo el mundo ha emitido expresiones sobre la reciente boda entre ambos, incluyendo al famoso cantante mexicano, Pepe Aguilar, papá de la ahora señora esposa de Christian Nodal, disfrutó al máximo de la ceremonia de su hija y le dio la bendición a la pareja. Pero previo a esto tuvo cierta resistencia a la unión, y no precisamente porque ambos tuvieran poco tiempo de novios, sino por la edad de la cantante mexicana.

En una entrevista ofrece a Los 40 Principales Colombia, Don Pepe dijo que apoya completamente a Ángela, pero que en ocasiones le cuesta comprender que los hijos crecen y toman sus propias decisiones, con las que definen sus destinos.

“Yo nunca pensé tener una hija casada a los 21 años, está muy chiquita. Lo quiero mucho a ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven, pero se aman y así es la vida”, dijo Pepe Aguilar en la entrevista, de la que se hace eco TV Notas.

“Me ha costado mucho poder entender que mis hijos ya están creciendo y que deben tomar sus propias decisiones, pero poco a poco he aprendido a dejarlos ir”, añadió el referente del regional mexicano.

Pepe Aguilar pagó todo

A pesar de sus confesiones, Pepe Aguilar demostró el completo apoyo a su hija, ya que corrió con todos los gastos de la boda, tal y como dicta la tradición.

“No quería (...) Pero no tenía otra opción. ¡Me chin**e! ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni madr*s”, dijo Pepe en medio de risas.