Christian Nodal sabe que su suegro prefiere a Carin León

El cantante mexicano, Pepe Aguilar, afirmó que prefiere escuchar las canciones de Carin León por encima de las de su yerno, Christian Nodal, algo que ha puedo a reaccionar a los seguidores en las redes sociales.

“Carin es más grande, es una generación adelante de Christian (...) son las mismas influencias que las mías, conocemos los mismos grupos, nos gustan las mismas canciones y conozco más a Carin”, respondió el papá de Ángela Aguilar.

Asimismo, Pepe Aguilar agregó que a Christian Nodal lo conoce gracias a su hija y aunque trabajaron juntos, no llegaron a forjar una amistad, como sí la tiene con Carin León.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal que Pepe Aguilar prefiere a Carin León?

Pepe Aguilar dejó claro que Christian Nodal ya sabe de su preferencia musical por Carin León, y hasta le ha preguntado qué es lo que debe hacer para que lo prefiera a él.

“Carin León, por mucho y mira que me cae muy bien Christian, y se lo he dicho 20 veces y Christian me dice: ‘Ay Pepe, ¿cómo le voy hacer para que me quieras más a mí?’”, confesó el cantante.

Por otro lado, esto podría incentivar más la rivalidad entre Carin León y Christian Nodal, quienes han dejado claro que jamás llegarían a hacer una colaboración, dando a entender que no se llevan bien.

Pepe Aguilar también destacó que por la edad, al ser Carin León algo mayor, la música que hace es diferente a la de su yerno más joven, y tal vez eso no ha podido hacer que conecte con él musicalmente.