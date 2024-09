Serie de Netflix superó a The Boys y House Of The Dragon como la más vista durante el verano

El verano de 2024 estuvo marcado por una intensa competencia en el mundo del entretenimiento televisivo. Las nuevas temporadas de The Boys y House of the Dragon generaron gran expectación y captaron un considerable número de espectadores.

Estas series lograron destacar y obtener grandes audiencias en sus respectivas plataformas. Sin embargo, una serie de Netflix sorprendió al superar a estos gigantes y convertirse en la más vista de la temporada.

PUBLICIDAD

La tercera temporada de Bridgerton en Netflix rompió todos los récords de visualización, alcanzando una impresionante cifra de 15 mil millones de minutos visualizados durante las siete semanas del verano, señala Cooming Soon.

Este desempeño desbancó a The Boys y House of the Dragon, que sumaron entre 5 y 10 mil millones de minutos de visualización. La serie romántica de época demostró un éxito arrollador, superando a sus competidores y estableciendo un nuevo estándar en el streaming.

Estrategia de lanzamiento efectiva

El éxito de Bridgerton fue aún más notable, dado que la tercera temporada fue dividida en dos partes, una estrategia que inicialmente generó preocupación sobre su posible impacto en el interés de la audiencia. No obstante, esta táctica resultó ser efectiva. L

a primera parte de la temporada obtuvo 5.7 mil millones de impresiones, colocándola como el tercer proyecto más popular en inglés, solo detrás de Stranger Things y Wednesday. Además, la serie estableció un nuevo récord al lograr 45.05 millones de vistas en su primer fin de semana, un hito significativo en el panorama del streaming.

A pesar de no alcanzar el primer lugar en las listas de popularidad, The Boys y House of the Dragon tuvieron un desempeño notable durante la temporada. La cuarta temporada de The Boys fue vista por 55 millones de espectadores a nivel global, según Amazon.

Por su parte, House of the Dragon promedió 25 millones de espectadores por episodio, según HBO. Estos logros resaltan el éxito continuo de ambas series, que siguen siendo muy populares entre los espectadores.