Cuando “Joker” tomó por sorpresa al Festival de Cine de Venecia y a los escépticos

Después de 1,000 millones de dólares en taquilla, 11 nominaciones al Oscar y dos victorias importantes, incluida la de Joaquin Phoenix, es fácil olvidar las dudas que suscitó “Joker”.

En el período previo a su estreno, en octubre de 2019, la película de Todd Phillips, una oscura historia de origen de personaje sobre un hombre con enfermedades mentales que se convierte en el villano trastornado de Batman, alcanzó un punto de inflexión cultural que hizo que se formaran divisiones antes de que la mayoría la hubieran visto. A la gente le preocupaba que “Joker” glorificara la violencia, que la gente entendiera el mensaje equivocado y que hubiera incidentes en los cines. Palabras como “peligrosa”, “irresponsable” y “amigable con los ‘incel’ (hombres célibes y violentos)” fueron pronunciadas.

PUBLICIDAD

Incluso su inclusión en la competencia principal del Festival de Cine de Venecia fue suficiente para que la gente cotilleara. Su secuela, “Joker: Folie à Deux”, también debutará en competencia en Venecia el 4 de septiembre.

En ese momento, algunos asumieron que Phillips había pedido un favor. ¿De qué otra manera podría una película de cómics presentarse al lado de autores y contendientes al Oscar? Eso, aseguró Phillips a The Associated Press, no era cierto. Pero el hecho de que no se tratara como un lanzamiento de película de cómic estándar y, en cambio, se estrenara como una contendiente al Oscar fue suficiente para poner nerviosos a los cinéfilos.

El mundo se sorprendió aún más cuando ganó el premio principal del festival, el León de Oro, que en años anteriores había sido para películas como “The Shape Of Water” (“La forma del agua”) y “Roma”. Un artículo lo calificó de “locura”.

Al aceptar el máximo premio de Venecia de manos de la presidenta del jurado, Lucrecia Martel, Phillips agradeció a Warner Bros. y DC por “salir de su zona de confort y dar un giro tan audaz hacia mí y esta película” y a Phoenix por confiar en él con sus “talentos locos”.

Y envió un mensaje claro al escéptico mundo del cine: “Joker” no debía ser subestimada ni descartada. Tampoco Phillips, un cineasta cuyos mayores éxitos en ese momento provenían de comedias como “The Hangover” (“¿Qué pasó ayer?”) y “Old School” (“Aquellos viejos tiempos”).

PUBLICIDAD

Phillips se inspiró en películas como “Taxi Driver” y “The King of Comedy” (“El rey de la comedia”) de Martin Scorsese para agregar realismo inquietante a la historia. No cae en una tina de ácido y sale riéndose, dijo. En cambio, es un retrato escalofriante de un solitario llevado al límite.

Phoenix también se sometió a una drástica transformación física, bajó 23 kilos (52 libras) en una dieta extremadamente restringida en calorías con la supervisión de un médico. Dijo a la AP que esperaba “sentimientos de insatisfacción, hambre, cierto tipo de vulnerabilidad y debilidad”. En cambio, descubrió que ese adelgazamiento extremo conducía a una “fluidez” física que no anticipó del todo.

Las críticas fueron en su mayoría positivas e incluso las respuestas más críticas admiraron la audacia. En su reseña, el crítico de cine de AP Jake Coyle escribió que “Phillips y Phoenix hicieron algo que se debe tomar cuenta, ciertamente, y eso lo convierte en una excepción audaz en un género frustrantemente seguro”.

Phillips no tuvo reparos en hablar de la película, de sus intenciones y de las críticas.

“Solo espero que la gente la vea y lo tome como una película”, dijo Phillips a AP antes de su estreno. ”¿Espero que a todos les guste? No. No hicimos la película para todo el mundo. Cada vez que alguien intenta hacer una película para todo el mundo, termina siendo para nadie”.

Las preocupaciones continuaron en aumento cuando los familiares de las víctimas de un tiroteo en un cine de Estados Unidos durante una función “The Dark Knight Rises” (“El caballero oscuro: La leyenda renace”) en 2012 escribieron una carta al entonces director ejecutivo del estudio instando a la compañía a abogar por la seguridad de las armas.

Para cuando estuvo lista para su estreno estadounidense, el estudio hizo una pausa en las entrevistas y las alfombras rojas de los festivales de cine de Hollywood y Nueva York serían sólo para fotografías.

“Se ha dicho mucho sobre ‘Joker’, y sentimos que es hora de que la gente vea la película”, dijo un representante del estudio en ese momento.

Y la gente ciertamente la vio. A su estreno recaudó casi 100 millones de dólares en octubre de 2019 y al final de su exhibición había sumado más de 1.000 millones de dólares, ostentando el récord de la película con clasificación R (para adultos) más taquillera hasta que “Deadpool & Wolverine” la rebasó hace unas semanas. Phillips felicitó a Shawn Levy, Marvel y Disney por la hazaña.

Pronto el director regresará al Festival de Cine de Venecia, con Phoenix y Lady Gaga para estrenar “Joker: Folie à Deux”. Las expectativas son más altas. También lo que está en juego. Tiene un presupuesto mayor que su predecesora de 60 millones de dólares, pero Phillips le dijo a Variety que los informes de que supera los 200 millones de dólares son “absurdos”.

También ha inspirado ya una buena cantidad de comentarios. Pero esta vez no se trata de violencia: se trata de musicales.