Enfermedades de Ben Affleck explican sus cambios de humor y difícil relación con Jlo

Desde que comenzaron los rumores de separación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez, se comentó que uno de los motivos de las dificultades entre ellos eran los cambios constantes de humor del actor. Jlo es más relajada, pero a él muchos lo describen como gruñón y malhumorado, a esto se suma el hecho de que ella es extrovertida y le gustan las cámaras, mientras que él es más reservado y detesta que los paparazzis lo sigan todo el tiempo.

El pasado 20 de agosto, la actriz y cantante introdujo la solicitud de divorcio en una corte de Los Ángeles y dentro de poco, serán oficialmente divorciados. Ella alegó “diferencias irreconciliables”.

Muchos han criticado el mal humor de Ben Affleck, pero lo que no todos reconocen es que esto puede tener su explicación en enfermedades que él viene arrastrando desde muy joven.

El protagonista de ‘Batman’, de 52 años, ha luchado contra la adicción al alcohol desde muy joven. A principios de los 2000, se mantuvo sobrio, pero luego recayó y le costó recuperarse. Su padre, el trabajador social Timothy Byers ‘Tim’ Affleck, tambien luchó contra el alcoholismo.

El Español reseñó que Ben Affleck sufre de migraña crónica, esta enfermedad neurológica se caracteriza por un dolor intenso en un lado de la cabeza o en ambos lados, el paciente siente palpitaciones en la cabeza, náuseas, fatiga, tiene sensibilidad a la luz y a los sonidos. Una de las formas de encontrar alivio es estar en un sitio oscuro, sin luz, ni ruido. A veces los dolores pueden durar días.

Entre las causas de la migraña crónica están el estrés, la ansiedad, depresión, dormir poco. Por eso, una de las principales recomendaciones de quienes tienen esta patología es cumplir con sus horas de sueño y descanso.

El citado medio recordó que el también director de cine, ha tenido que parar varias veces su trabajo debido a las fuertes migrañas. Una de esas ocasiones fue cuando dirigió su primera película ‘Goe, Baby, Gone’. En entrevistas, él ha admitido que debido a tanto trabajo, ha dormido poco y ha pasado por mucho estrés.

Quien sufre migrañas, puede verse limitado en sus labores diarias, su estado anímico se ve afectado, por el constante dolor.

Ben Affleck en su lucha contra la depresión y la ansiedad

Ben Affleck ha confesado en entrevistas su lucha contra la depresión y la ansiedad, ha destacado que aunque muchos lo ven como alguien arrogante, no es así. “ Me deprimo; tomo antidepresivos. Me han ayudado mucho, los tomo desde los 26 años y he probado varios tipos ”, dijo en una entrevista.

En otra ocasión, expresó: “He experimentado depresión y ansiedad. Los problemas psicológicos no se entienden tan bien como la adicción. La salud mental es más confusa y esquiva”.