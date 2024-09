Aleska Génesis en problemas con las autoridades mexicanas, podría ser arrestada nuevamente

La sexta finalista de la cuarta temporada del reality show “La Casa de Los Famosos” (LCDLF), Aleska Génesis, se encuentra nuevamente en problemas con las autoridades mexicanas, por lo que podría ser puesta tras las rejas si visita el país norteamericano.

Fue durante una entrevista con el programa televisivo “Pica y se extiende” (Telemundo) que la modelo venezolana contó que volvió a ser vinculada en el caso de un robo de relojes de alta gama en México para su posterior venta en Miami.

“Sí, es serio porque en estos momentos sí me siento muy nerviosa porque ya yo pasé por un proceso muy duro. No es fácil llegar a un país y que te metan presa por algo que tú no has cometido, es algo muy injusto y de cierta manera me causa indignación, me causa un poco de frustración sentir que ya ni siquiera mostrar mi inocencia es suficiente”, manifestó Aleska.

“El día que ocurrió el supuesto robo ni siquiera yo estaba en México, o sea ya con eso se cae todo”, agregó.

La mujer de 33 años, que estuvo detenida unas horas en enero en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, detalló que su abogado le recomendó que no visitara ese país para que no sea arrestada.

“Mi abogado me recomienda que no pise México en estos momentos y que no vaya porque es una trampa”, sostuvo.

La novia de Clovis Nienow aseveró que, aunque no tiene pruebas, entiende que le pagaron a alguien para que volviera a abrir el caso. Explicó que sabe quién le quiere hacer “daño”, pero no mencionó el nombre.

“Se tuvo que pagar a alguien fuerte en Fiscalía para que aprobara un proceso que ya tuvo juicio, que eso no se debería hacer. Eso es ilegal. Mi abogado pidió esas nuevas pruebas, pero no las tienen. Ahorita tenemos el juicio y él me dice ‘sí o sí te van a poner una orden de arresto’”, sentenció Aleska.

Realmente hay que tratar al jefe de Fiscalía para que sea él quien averigüe quién dentro de esa organización se está prestando ya sea a través de un favor o a través de un pago”, añadió.