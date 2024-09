Las mejores películas basadas en estrellas del rock

Las estrellas del rock siempre han sido figuras atrayentes e intrigantes, sobre todo por su tipo de vida, llena de emoción y mucho alcohol, por lo general, es por eso que la historia de muchas de estas figuras ha sido adaptada a la gran pantalla.

A continuación, te dejo con una lista con las mejores películas que se encuentran basadas en la vida de las estrellas del rock.

PUBLICIDAD

La Bamba (1987)

Lou Diamond Phillips dio vida a uno de los primeros músicos de rock latino, Ritchie Valens. Esta cinta sigue su meteórico ascenso a la fama hasta su trágica muerte, ocasionado por un accidente aéreo cuando apenas tenía 17 años, pero dejó grandes éxitos como “La Bamba”, “Donna” y “We Belong Together”.

Ray (2004)

Jamie Foxx se ganó un Oscar a ‘Mejor actor’ por su impecable interpretación de Ray Charles, una de las estrellas más grandes e influyentes de la música, y a pesar de que se le considera el padre del soul, también tuvo una influencia en otros géneros, como el Rock and Roll, Rhythm and blues (R&B), etc.

“Ray” nos presenta su ascenso a la fama, empezando por sus inicios humildes, y mostrando sus luchas contra las adicciones y la discriminación racial.

Walk the Line (2005)

Joaquin Phoenix interpretó a Johnny Cash, quien no es estrictamente un músico de rock, pero que también tuvo mucha influencia en el género. “Walk the Line” sigue la vida de Johnny Cash hasta su ascenso al estrellato, además, se muestra cómo fue su relación con June Carter, cuyo rol dio vida Reese Witherspoon.

Bohemian Rhapsody (2018)

La vida de Freddie Mercury y su legendaria banda, Queen, quedó plasmada en este filme protagonizado por Rami Malek, quien logró capturar su carisma y complejidad. En “Bohemian Rhapsody” conoceremos cómo se formó el grupo hasta su emblemática presentación en Live Aid en 1985.

Rocketman (2019)

Taron Egerton encarnó a Elton John y, a diferencia de otros biopics, esta cinta adopta un enfoque más fantasioso y teatral para poder reflejar el estilo extravagante de la estrella de rock británica. “Rocketman” explora las diferentes luchas del cantante, como sus adicciones y aceptación de su sexualidad, así como también su camino hacia la recuperación y el éxito.