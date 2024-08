Michelle López celebra su matrimonio, salud y los nuevos proyectos

A punto de celebrar sus 37 años, la presentadora y locutora Michelle López goza de un gran momento de satisfacción, en los que coinciden la felicidad de celebrar el amor que le acompaña y la estabilidad profesional que había soñado.

Entre acontecimientos planificados e inesperados, durante los pasados meses Michelle ha experimentado gratas noticias: su integración al programa televisivo Lo sé Todo, la unión matrimonial con el pelotero profesional Yadiel Rivera y su regreso a la radio en el programa mañanero La Cura de SalSoul.

Aún con las emociones a flor de piel, la presentadora compartió con Metro Salud fotos exclusivas de su boda, celebrada el pasado 13 de julio. Michelle también conversó sobre sus planes profesionales, y acerca de las prácticas de autocuidado para mantener su salud física y mental.

Apenas estrenándose como esposa de Yadiel, quien regresa en octubre al campo de juego como miembro de los Cangrejeros de Santurce, agradece contar con su amor y solidaridad, sobre todo en el momento difícil que atraviesa ante la delicada salud de su padre, Manuel López Toro. Con 94 años y varias complicaciones de salud, Manuel fue el motivo para que la pareja decidiera celebrar una boda civil antes de la ceremonia religiosa, programada para el 2025.

“Siempre tuve el presentimiento de que debía adelantar la boda y le dio un derrame cerebral que complicó la situación. Después de la boda, cayó en el hospital por líquido en los pulmones. Sé que para la edad que tiene es un regalo de Dios que siga cumpliendo años”, expresó Michelle. Ante la fragilidad de su padre, dijo, ella y su familia procuran darle calidad de vida. “La situación de mi papá me drena, pero tratamos de darle calidad de vida. Vamos día a día y mi esposo está conmigo de la mano”, añadió.

En control de su salud

La actitud que asume Michelle ante la vida ha sido clave para atender como mejor puede el momento por el que atraviesa su padre. Habla de que hay que cuidarse para poder cuidar, así que el tema de la salud integral es un asunto que se toma muy en serio. “Es prioridad en mi vida totalmente, porque si no tengo salud, paz mental, tranquilidad no puedo ayudar a los demás y compartir alegría con mi familia. Para poder estar para los demás, yo tengo que estar bien”, manifestó. Sus hábitos para gozar de bienestar, comentó, incluyen comer saludable, hacer ejercicios, procurar una vida tranquila, trabajar en lo que le apasiona, cuidar su salud mental y rodearse de personas positivas.

Sobre cómo atiende su salud física, Michelle sostuvo que es muy responsable con los exámenes médicos de rutina para prevenir cualquier asomo de enfermedad. Indicó que se realiza las pruebas médicas recomendadas cada seis meses o al año, según corresponda. “En eso soy fiel. A todos nos puede dar cáncer. No hay edad para eso y ahora está arrasando con la juventud. Por eso, siempre es importante hacerse sus chequeos, porque cuando menos te imaginas pasa algo que no esperabas”, recomendó.

Pocos conocen que Michelle es paciente de una condición crónica de la piel conocida como dermatitis atópica. Esta enfermedad, conocida comúnmente como eczema, aparece en edades muy tempranas en el 80% de los pacientes de acuerdo con la Asociación Nacional de Eczema (NEA, por sus siglas en inglés). Ese fue el caso de Michelle, quien recibió el diagnóstico cuando era infante y, desde entonces, ha tenido que manejar sus síntomas, que incluyen la insoportable picazón, el enrojecimiento de la piel, escamas y erupciones.

“Nací con esa condición. Siempre he tenido ronchas, y el calor y el frío me afectan mucho. También el estrés y las alergias nasales son detonantes”, contó. La dermatitis atópica se manifiesta en distintas partes del cuerpo, como el cuero cabelludo y en los pliegues de las muñecas, codos, rodillas, tobillos, rostro y cuello. A Michelle la condición la ataca especialmente detrás de las rodillas y el cuello.

A diferencia de muchos pacientes que requieren de tratamientos inyectables, Michelle ha logrado mantener bajo control la condición con medicamentos tópicos y evitando algunos alimentos irritantes. “Tengo la dermatitis atópica activa todo el tiempo. Siempre estoy bañada en cremas, al trabajar en televisión es algo que tengo que cuidarme mucho. Es una condición que no se pega, pero no tiene cura y no luce bien. La gente que no se instruye la confunde con otras enfermedades… a mí me dio mucho complejo cuando no entendía la condición”, añadió, al exhortar a la educación sobre este tipo de condiciones de la piel.

Agradecida con los nuevos proyectos

A comienzos de agosto, Michelle regresó a la radio junto a los también locutores José Manuel García Zayas, conocido como “Candyman”, y John Paul Vallenilla para ser el trío conductor de La Cura, el nuevo programa mañanero de SalSoul 99.1. La presentadora describió el formato del programa, con duración de cuatro horas y media, como uno muy divertido, que mantendrá la dosis informativa que el público necesita durante las mañanas.

Antes, había comenzado con esa emisora hasta que el pasado abril salió del aire el espacio La Perrera. “La empresa ha sido excepcional conmigo. Continué con el contrato hasta ahora, que empiezo con Candy y John Paul en este programa con una estructura totalmente nueva”, señaló Michelle, quien se estrenó en espacios radiales hace más de un década, cuando también laboraba como maestra de educación especial.

Además de lo sacrificado que es madrugar, su rol como locutora le impone una disciplina de mantenerse al tanto de temas noticiosos. “Esto no es todo el tiempo vacilón. Cuando hablamos de política, criminalidad, farándula, hay que saber lo que está pasando al momento. A la gente eso le importa y quiero poder hablar con la información correcta”, añadió.

A su labor en el programa radial, se añaden las tardes en “Lo sé todo” por Wapa Televisión, programa al que se unió en marzo pasado tras la salida de Patricia Corcino. Para Michelle, estos pasos en los medios de comunicación son resultado de su perseverancia, esfuerzo y deseos de seguir aprendiendo para encontrar su lugar en este campo tan competitivo.

“Sé que puedo con el empuje… Llegó el momento de Michelle López. Estoy en el momento importante de mi vida profesional, mental y física. Tengo los trabajos que siempre quise tener… Para mí es una bendición de Dios”, expresó la también modelo.