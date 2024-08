Jacky Fontánez se defiende de ataques por aceptar intercambios y aclara no es un trabajo “gratis”

La animadora Jacky Fontánez acudió a sus redes sociales para explicar a sus seguidores la manera en que funcionan los acuerdos por intercambios para las figuras públicas, medios de comunicación o influencers en las plataformas digitales.

A través de un video publicado en su Instagram, Fontánez realizó la explicación, luego de que esta semana fuera atacada en el programa de televisión “La Comay” (TeleOnce) por su participación con la agencia Pink Travel, a cuya propietaria se le radicaron cargos por múltiples querellas de fraude esta semana. En la publicación, Fontánez hace una clara explicación sobre los acuerdos por intercambios que no necesariamente significan “trabajo gratis” para las figuras públicas que aceptan este tipo de negocio.

PUBLICIDAD

“Los intercambios no son un trabajo gratis, no lo es. Repite conmigo, intercambio no es un trabajo gratis. ¿Por qué? Primero, tú me das equis servicio o equis producto, mi tiempo cuesta, la gasolina cuesta, mis promociones, historias, post, Reels, todo tiene un valor. Uno llega a un acuerdo con la persona del negocio y se le dice, si tu producto o servicio vale equis cantidad, uno lo evalúa prepara una propuesta, esta es la cantidad de promoción que yo te puedo dar por el valor de lo que tú me estás dando y ahí es que ocurre el intercambio, no es un trabajo gratis. Uno está trabajando una publicidad personalizada para cada uno de los clientes que uno tiene, la gente tiene que entender que no es que estás cacheteando ni nada, estás trabajando, estás creando contenido”, expresó Fontánez.

Del mismo modo, la animadora fue enfática en que los intercambios se acuerdan por un tiempo determinado y la imagen de la figura pública no debe ser utilizada por el resto de la vida.

“Otro punto importante dentro de lo que son los intercambios. Uno establece un tiempo determinado o licencia para utilizar la imagen del que esté prestando el servicio, por un tiempo determinado. No quiere decir que si yo hice un intercambio contigo, que fue un viaje, una estadía, ropa… tú vas a utilizar mi imagen el resto de tu vida o el resto de tiempo que dure tu negocio. No es así, eso cae en una exclusividad, una anualidad en el tiempo que uses la imagen de la persona, no es así. Trabajas equis promoción, por equis tiempo y ese es el tiempo determinado que puedes utilizar la imagen, si no, tienes que pagar. No sé porqué la gente se confunde, no puedes utilizar la imagen de por vida”, añadió.

Sus expresiones se dan luego de ataques recibidos en el programa de televisión donde se le acusó de “beneficiarse” de los viajes que realizó la agencia.

Causa contra dueña de agencia de viajes Pink Travel tras quejas sobre estafas

PUBLICIDAD

El pasado jueves, el juez Glenn Velázquez Morales del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó causa en todos los cargos radicados contra, Alerimar Santiago Torres la propietaria de la agencia de viajes, Pink Travel, que ha sido denunciada en varias ocasiones por múltiples clientes.

Además, se impuso una fianza global de 20 mil dólares, que la imputada prestó por fiador privado.

Según la investigación de la policía, durante el 11 de marzo al 17 de junio de 2024, la imputada, dueña de la agencia de viajes Pink Travel, estafó a una querellante, quien la contrató para un viaje a Colombia del 27 de junio al 3 de agosto para tres personas con un costo total de $4,440.

De acuerdo a la pesquisa, el viaje nunca se realizó ya que Santiago Torres canceló los hoteles y pasajes sin la autorización de la perjudicada y además nunca le devolvió el dinero, que le pagó.

egún un reportaje de la periodista Adriana De Jesús Salaman de Rayos X (Telemundo), el pasado mes de julio, doce personas denunciaron que fueron timados por la agencia de viajes situada en Corozal, que según el programa de periodismo investigativo se identifica como Pink Travel, a cargo de Arelimar Santiago Torres.

Uno de los testimonios alegó que las sospechas sobre alegada estafa comenzaron cuando en el proceso de pagos de tarjetas de crédito se realizaron a través de una empresa de aires acondicionados. Según la encargada de la compañía esto se debía a que se “encontraba en proceso de mudanza”.

Otro de los testimonios aseguró que luego de planificar su viaje a Colombia, incluyendo reservaciones de vuelo y hoteles, estos nunca existieron.

Según los testimonios, muchos de los clientes engañados contactaron a la agencia de viajes luego de ver anuncios en las redes sociales de influencers.

Una de estas fue la animadora Jacky Fontánez quien explicó a Rayos X que envió un cese y desista a la agencia para que dejen de utilizar su imagen.

“Se suponía que este intercambio fuera la estadía donde yo estuviera y que compartiera contenido de mi experiencia en el viaje en Colombia. Le envié una carta de cese y desista porque en efecto no me había percatado que dentro de los álbums y stories que tiene el Instagram todavía tenía el contenido”, expresó Fontanez.

“Lamento lo que ha sucedido porque me han llegado muchas confidencias de personas que compraron los vuelos a través de esta agencia de viajes”, añadió.