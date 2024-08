Raphy Pina se deja ver feliz de volver a disfrutar las playas de Puerto Rico

El productor y manejador de exponentes del género urbano, Rafael “Raphy” Pina Nieves, celebró por todo lo alto su regreso a Puerto Rico luego de cumplir más de dos años en una prisión federal en los Estados Unidos por su caso de Ley de Armas.

A través de las redes sociales, Pina, publicó un video donde se le ve disfrutando nuevamente de su enorme bote llamado “La Pinarazzi” en la marina de Fajardo.

“Buenos días”, exclamó en voz alta el productor desde su bote mientras que en el texto del video publicado en Instagram escribió: “¿Saben quién llego?” junto con la bandera de Puerto Rico.

Mientras que en otra publicación se mostró en una motora acuática junto a su hija.

“Estoy súper contento, una de las cosas que más quería hacer era esto”, expresó Pina en un video posterior donde se le ve junto a su hija, Vida Isabelle, corriendo una motora acuática en la zona de Culebrita.

“Vamos a disfrutar, vamos a olvidarnos del pasado y vamos a vivir la vida”, expresó Pina.

En el video publicado en Instagram, también se puede ver a la cantante Natti Natasha, esposa del productor, quien también se encuentra en la isla.

Tras cumplir su condena, Pina, regresó a las redes sociales el pasado mes de julio donde habló sobre varios asuntos que tenía pendientes con sus seguidores.

“Estoy agradecido, estoy un poco nervioso porque quisiera hablar de tantas cosas. Quisiera comenzar agradeciendo a toda mi familia, mi mamá, mis hijos y mi compañera Natalia que le quiero decir públicamente que no fallé en escoger a una persona tan maravillosa”, comenzó diciendo Pina Nieves quien se mostraba en cámara por primera vez en más de dos años.

Durante la transmisión en su Instagram en julio, no brindó detalles específicos de su caso, pero aseguró que pronto hablará sobre todas las especulaciones que se publicaron mientras estuvo en prisión. Además, aseguró que se dijeron muchas “mentiras” sobre lo que en realidad ocurrió. Sin embargo, en el video admitió que cometió un error.

“Tenía unas pistolas en una casa, cometí un error, estaban en mi casa, que no me pertenecía”, fue parte de lo que indicó además de admitir que no sabía que debía descartar las municiones que tenía en su propiedad y que de haberlo sabido, las habría botado.

Sobre las cientos de cartas que recibió, este nuevamente agradeció el apoyo de las personas cercanas y sus fanáticos que se comunicaron con él mediante cartas, las que aseguró continuará contestando ahora que está en la libre comunidad.

Raphy Pina fue sentenciado en mayo del 2022 a tres años y cinco meses detrás las rejas. El juez federal Francisco Besosa estuvo a cargo de la sentencia por dos cargos de posesión ilegal de armas por los que fue hallado culpable en diciembre del 2021.