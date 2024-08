Pepe Aguilar habla sobre la relación con Christian Nodal: “No me conoce todavía”

Tras la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal, han surgido muchos rumores sobre la relación que tiene Pepe Aguilar con el ahora esposo de su hija, y aunque el intérprete de ‘Adiós Amor’ aseguró que se llevan bien, ahora su suegro le envió una advertencia.

Cabe señalar que, pese a diversos rumores de un posible distanciamiento, fue el líder de la Dinastía Aguilar quien entregó a su hija en el altar, el día de su enlace.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre Nodal?

En una reciente entrevista con el programa mexicano “Ventaneando”, Pepe Aguilar, quien actualmente está en Colombia para ofrecer una serie de conciertos, fue cuestionado sobre los comentarios de Nodal en el programa MoluscoTV.

Cabe señalar que Christian había mencionado que, aunque Aguilar es percibido como un “monstruo” en el ámbito musical, en realidad es “muy empático”.

“No me conoce todavía, no me conoce”, expresó Aguilar, entre broma y broma.

“No pues uno como ser humano es como le lleguen. Yo creo que Juan Gabriel tenía una canción que decía ‘por las buenas soy bueno y por las malas soy muy malo’. Yo creo que todos somos así”, agregó.

Pepe Aguilar reveló cómo es su relación con Nodal

Por otro lado, Aguilar comentó que su relación con el intérprete ‘Adiós Amor’ ha sido hasta ahora amistosa y positiva. Sin embargo, Pepe subrayó que siempre que Nodal respete a la familia de su actual esposa, él también le ofrecerá el mismo respeto.

“Si él es respetuoso y serio como lo ha sido, si es como ha sido, pues así se le trata”, expresó el papá de Ángela.

Asimismo, regresando a su aspecto más “humano”, el cantante de “Prometiste” mencionó que Christian es un “buen tipo” y que ha ganado el afecto de quienes lo rodean gracias a su personalidad: “Además, es un buen muchacho, la gente lo quiere porque es así”.