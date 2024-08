Katy Perry sorprende a sus fans al mostrar a su hija Daisy Dove Bloom

La cantante Katy Perry y su pareja el actor Orlando Bloom cuidan mucho su vida privada, especialmente cuando se trata de su hija, Daisy Dove Bloom, quien nació en agosto de 2020. Sin embargo, la también actriz sorprendió a sus fans mostrando a su pequeña en uno de sus espectáculos.

En una entrevista que le realizaron recientemente a Perry y Bloom, de 47 años, enfatizaron que su decisión de no mostrar el rostro de su hija en las redes sociales debe ser respetado.

Pero la interprete de California Gurls, no deja de hablar de su primogénita y sus gustos y es así como reveló que “a Daisy le encanta Hello Kitty en este momento”, tanto que la cantante sacó un reloj con el personaje.

Daisy cumplió 4 años el pasado 26 de agosto y ha generado en los fanáticos la curiosidad de saber cómo es y si se parece a su madre.

Daisy presentada a los fans

Es así como Perry, de 39 años, dejó a todos sorprendidos cuando realizaba su última presentación en Las Vegas, y de pronto apareció Bloom con Daisy, un momento muy especial que estuvo cargado de emoción y donde la pequeña demostró que no le teme ni a los escenarios ni a las multitudes.

Resulta que la cantante, con guitarra en mano, se preparaba para interpretar su sencillo Hot n Cold y justo en ese momento, para sorpresa de sus fans, se dirigió a su pequeña hija de tres años proclamándole su amor.

“Te amo mucho. Sos mi mejor amiga y estoy muy feliz de que estés acá”, le expresó Katy Perry a su hija mientras la niña aparecía en pantalla gigante luciendo un vestido colorado con lunares blancos, a lo Minnie Mouse, reseñó el portal Gente.

Asimismo, la artista compartió unas palabras para Orlando Bloom, a quien describió como un “sistema de soporte increíble” y un “padre asombroso”.

Tal y como lo contó ella, Perry desarrolló su show en Las Vegas tras el nacimiento de Daisy Dove.

“Ella me hizo entera, me curó y me mostró cómo jugar de nuevo”, reconoció la cantante, y resaltó que su espectáculo está pensado para “el niño interior de cada uno y la esperanza de que, tal vez, si todos pudiéramos ver la vida a través de los ojos de un niño, seríamos libres”.

Asi se conocieron Katy y Orlando

Katy y Orlando se conocieron en 2016 durante la ceremonia de los prestigiosos premios Globos de Oro, y su interacción se dio gracias a una hamburguesa. Ambos habían pasado por el traumático momento del divorcio.

Lo cierto es que ese día Bloom se acercó a la mesa donde estaba Perry junto a otros famosos y robó una de las hamburguesas que se encontraban ahí. Luego, la intérprete de “Roar” contó en una entrevista que en una circunstancia normal no le habría permitido hacer eso, pero quedó tan encantada con el actor que decidió aprovechar la oportunidad.

“Yo estaba sentada con Denzel Washington y la tomó y yo dije: ‘Espera, ¿quién?... ¡Oh, estás guapísimo! Bien, tómala’. Luego lo vi en una fiesta y le dije: ‘¿Cómo están esas cebollas descansando en tus muelas?’, y él me respondió: ‘Me gustás’... el resto es historia”, relató Perry.