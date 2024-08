Netflix adquirió los derechos de transmisión de la nueva película de Angelina Jolie

Netflix ha adquirido los derechos para transmitir Maria, la esperada película dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Angelina Jolie. Este biopic sobre la icónica cantante de ópera Maria Callas debutará en el Festival Internacional de Cine de Venecia y también será presentado en el Festival de Cine de Nueva York antes de llegar a la plataforma de streaming en Estados Unidos.

La película se convierte en uno de los lanzamientos más esperados para el próximo año, destacándose en la agenda cinematográfica.

Ambientada en la década de 1970, Maria explora los últimos años de la vida de Callas, ofreciendo una visión íntima de su lucha por recuperar su voz y su identidad artística. La película está escrita por Steven Knight, conocido por sus trabajos en Jackie y Spencer, y producida por Juan de Dios Larraín, Lorenzo Mieli y Jonas Dornbach. Este enfoque narrativo busca capturar la esencia de una artista que dejó una huella indeleble en el mundo de la ópera.

Angelina Jolie, ganadora del Oscar, lidera el elenco de Maria como Maria Callas, y está acompañada por Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino y Valeria Golino. La película, con una duración de 2 horas y 3 minutos, presenta la cinematografía de Edward Lachman, nominado al Oscar por su trabajo en Carol y El Conde. Esta colaboración marca la segunda vez que Jolie trabaja con Netflix, después de su dirección en First They Killed My Father.

Expectativas y futuro de la película

Pablo Larraín ha manifestado su entusiasmo por este proyecto, describiéndolo como su trabajo más personal hasta la fecha. El director ha señalado que Maria es una interpretación creativa y psicológica de la vida de Callas, quien dedicó su vida al arte y buscó finalmente encontrar su verdadera voz.

Dan Lin, presidente de cine de Netflix, también ha expresado su apoyo a la colaboración, subrayando que este es el séptimo proyecto conjunto con Larraín y su equipo.

Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento específica para la película en Netflix, pero se ha confirmado que estará disponible en Estados Unidos.

La estrategia de distribución para otras regiones no ha sido detallada. Esta adquisición representa un avance significativo para Netflix en su continuo esfuerzo por expandir su catálogo cinematográfico y colaborar con destacados cineastas.