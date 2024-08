Gwyneth Paltrow regresará al cine: conoce los detalles

Gwyneth Paltrow es una de las actrices más emblemáticas de Hollywood, y tras haber estado varios años dedicada a su faceta como madre, ahora está lista para retomar su carrera.

Se confirmó que la intérprete aparecerá junto a Timothée Chalamet en la próxima película Marty Supreme, que será dirigida por Josh Safdie y producida por A24.

PUBLICIDAD

La nueva etapa en la carrera de Gwyneth Paltrow

Se ha informado que la película Marty Supreme se inspira libremente en la vida del jugador profesional de ping pong Marty Reisman; sin embargo, fuentes cercanas a la producción aclaran que no se trata de una biografía, sino de una historia ficcionalizada.

Aún no se ha revelado el papel de Paltrow en el filme. El guion de Marty Supreme ha sido escrito por Josh Safdie junto a Ronald Bronstein, y la producción estará a cargo de Eli Bush, Anthony Katagas, Timothée Chalamet y A24. Este proyecto marcará el regreso en solitario de Safdie a la dirección desde The Pleasure of Being Robbed en 2008. Conocido por sus éxitos de crítica como Uncut Gems y Good Time, Safdie ha optado por dirigir solo, mientras él y su hermano Benny Safdie continúan produciendo juntos a través de Elara Pictures.

La actriz estuvo enfocada en sus hijos

Paltrow estuvo casada por más de una década con el líder de Coldplay, Chris Martin, y aunque fueron una de las parejas favoritas de Hollywood, terminaron por separarse.

Fruto de su matrimonio tuvieron dos hijos, Apple y Moses. Una de las características más destacadas de su relación fue su enfoque consciente en la co-paternidad después de su separación en 2014. A pesar de poner fin a su matrimonio, Paltrow y Martin siguieron comprometidos en criar a sus dos hijos en un ambiente de amor y armonía.

Es por eso que la actriz decidió dedicarse a sus hijos, dejando pasar algunos proyectos en su carrera.