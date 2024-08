“Está molesta y decepcionada”: revelan como se siente Jennifer López tras divorcio con Ben Affleck

Por varios meses ya se venía hablando del inminente divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck y tras hacerse oficial, siguen saliendo a la luz los detalles sobre las causas que llevaron a la cantante a querer, definitivamente, acabar su matrimonio con el actor.

A tan solo dos años de haberse casado, López decidió presentar la solicitud de divorcio de Affleck por “diferencias irreconciliables” y parece ser que habría sido el distanciamiento provocado por la apretada agenda de ambos uno de los mayores factores.

PUBLICIDAD

¿Cómo se siente Jennifer López por el divorcio con Ben Affleck?

De acuerdo con Page Six, la intérprete de “On The Floor” está sufriendo mucho debido a la separación de su cuarto esposo, pues no esperaba que de nuevo tendría que pasar por un divorcio, más aún cuando llevaba solo dos años juntos.

JLo solicitó el divorcio al actor ganador del Oscar el pasado 20 de agosto a pesar de no querer poner fin a su matrimonio, fuentes afirman que la madre de dos hijos está “molesta y decepcionada” con el protagonista de “Batman”, especialmente después de que él la buscara para iniciar su reconciliación que terminó en boda

Page Six agregó que la famosa se siente muy incómoda viviendo en la lujosa mansión de 60 millones de dólares en Beverly Hills que la pareja compró en mayo pasado: “Ella y Ben compraron la casa para toda la familia. Es demasiado grande para ella y también está llena de demasiados recuerdos ”, añadió la fuente.

Desde su solicitud de divorcio, la también empresaria no ha sido vista en público, mientras que el actor ya fue captado en Los Ángeles un par de veces y la última vez incluso lucía muy sonriente.

Lopez y Affleck se dieron una segunda oportunidad al amor en 2021 después de romper su compromiso a principios de la década de 2000.