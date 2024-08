Tarantino considera que Toy Story 3 es una de las mejores películas de la historia

El reconocido director Quentin Tarantino no solo es conocido por su gran talento y única visión en sus películas pero también por ser bastante peculiar y ahora ha confesado su admiración por una cinta que pocos habrían imaginado: Toy Story 3.

El director de clásicos del cine como “Pulp Fiction” o “Bastardos sin Gloria” sorprendió al revelar su admiración por la saga “Toy Story” y su negativa a ver la cuarta entrega de Disney, cuando hace unas semanas se revelaba que vendría la quinta.

¿Qué dijo Quentin Tarantino sobre Toy Story 3 y su negativa a ver la 4?

En una reciente entrevista en el podcast “Club Random” de Bill Maher, Tarantino no escatimó elogios para la trilogía original de “Toy Story”. El cineasta expresó: “ Soy un gran fan de la trilogía de ‘Toy Story’. Creo que es una de las pocas trilogías que funciona a la perfección”.

Tarantino comparó la saga de Pixar con otras trilogías famosas del cine, destacando su evolución y calidad constante. “La primera película es genial, pero la segunda es tan buena que eclipsa a la primera. Y luego la tercera hace lo mismo con la segunda. Eso casi nunca pasa”, explicó el director.

Para el cineasta, “Toy Story 3″ representa el pináculo de la saga: “ La tercera es simplemente magnífica. Es una de las mejores películas que vi en mi vida. Y si viste las otras dos, es devastadora ”, afirmó con entusiasmo.

En este marco fue que también añadió que se mantiene firme en su decisión de no ver la 4: “Terminaron la historia de manera perfecta, así que no, no me interesa ver si es buena. Ya terminé”.

La postura de Tarantino generó debate entre los fanáticos de la saga y los críticos de cine, pues también ha sido una discusión que ha sonado bastante desde que Pixar reveló que se encuentran preparando la quinta película y esto llevo a muchos a cuestionar si la historia de los queridos juguetes debería continuar.