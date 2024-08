Netflix: Estos son los títulos que se estrenan en el mes de septiembre

Con la llegada del 1 de septiembre, Netflix presenta una serie de estrenos que incluyen tanto clásicos del cine como nuevas adiciones animadas.

Los amantes del cine podrán revivir “300″, dirigida por Zack Snyder, y la tensión de “Jaws”, la icónica película de terror sobre el temido tiburón. Además, los fans del anime podrán disfrutar de “BLUE GIANT”, una adaptación del manga que sigue a un joven saxofonista en su búsqueda de la fama en Tokio.

Series y comedia

El 1 de septiembre también marca el regreso de “I Am Georgina” con su tercera temporada, ofreciendo una visión más íntima de la vida de Georgina Rodríguez. Para quienes buscan una dosis de comedia, “Jack Whitehall: Fatherhood with My Father” promete risas mientras el comediante británico explora de manera humorística la relación con su padre.

Documentales y true crime

El 5 de septiembre se estrena “Apollo 13: Survival”, un documental que explora los desafíos que enfrentó la NASA para traer a salvo a sus astronautas. También llega “Caught in the Web: The Murders Behind Zona Divas”, una serie de true crime que investiga una red de escort en línea y los crímenes asociados a ella.

Adaptaciones literarias y comedias internacionales

El 13 de septiembre es un día importante con el estreno de “Uglies”, una adaptación del popular libro de Scott Westerfeld que aborda temas de identidad y belleza en un futuro distópico. También se estrena “Officer Black Belt”, una comedia dramática coreana que sigue a un artista marcial y su colaboración con un oficial de libertad condicional para combatir el crimen.

Drama y deportes

El 20 de septiembre, Netflix presenta “His Three Daughters”, un drama con Carrie Coon, Elizabeth Olsen y Natasha Lyonne que cuenta la historia de tres hijas que se reúnen con su padre en su declive terminal. El 27 de septiembre, “Rez Ball” ofrece una historia deportiva sobre un equipo de baloncesto de secundaria con una rica herencia indígena.

Con una oferta tan variada de contenidos, septiembre promete ser un mes emocionante para los suscriptores de Netflix. Desde nuevos estrenos hasta adaptaciones de libros y documentales cautivadores, hay algo para todos los gustos.