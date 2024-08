¿"Deadpool & Wolverine" se estrenará en Disney+? Esta sería su fecha de estreno

Esta imagen proporcionada por 20th Century Studios/Marvel Studios muestra a Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson, izquierda, y Hugh Jackman como Wolverine/Logan en una escena de "Deadpool & Wolverine". (20th Century Studios/Marvel Studios via AP)

El fenómeno cinematográfico de 2024, Deadpool & Wolverine, ha logrado una impresionante recaudación de $1.2 mil millones a nivel mundial, estableciendo un nuevo récord como la película R-rated más taquillera de todos los tiempos. Este éxito rotundo ha dejado a los fanáticos ansiosos por saber cuándo podrán disfrutar de la película en streaming.

Marvel Studios ha mantenido un patrón consistente en cuanto al lanzamiento de sus películas en Disney+. Generalmente, las películas llegan a la plataforma de streaming aproximadamente 89 días después de su estreno en cines.

Películas recientes, como Guardians of the Galaxy Vol. 3 y The Marvels, siguieron este cronograma, sugiriendo que Deadpool & Wolverine podría aparecer en Disney+ alrededor del 23 de octubre si se adhiere a este patrón.

Posible retraso en el estreno

Según informes de TheDirect, el éxito sin precedentes de Deadpool & Wolverine podría llevar a un ajuste en la estrategia de lanzamiento. La película ha mantenido su posición como la número uno en taquilla durante semanas, lo que sugiere que Disney podría optar por retrasar su disponibilidad en Disney+.

Algunos expertos pronostican que el estreno en streaming podría posponerse hasta noviembre o incluso hasta finales de diciembre, coincidiendo con la temporada navideña.

Antes de su llegada a Disney+, Deadpool & Wolverine podría estar disponible en plataformas de Video on Demand (PVOD). Basado en lanzamientos anteriores como Guardians of the Galaxy Vol. 3, la película podría estar disponible digitalmente tan pronto como el 2 de octubre.

Sin embargo, si la película sigue dominando en taquilla, es probable que Disney posponga el lanzamiento digital hasta noviembre para maximizar su éxito en cines.

Mientras tanto, los cinéfilos pueden seguir disfrutando de Deadpool & Wolverine en cines alrededor del mundo. Los fanáticos deben estar atentos a futuras actualizaciones sobre la disponibilidad de la película en Disney+, ya que Disney aún no ha anunciado oficialmente su fecha de estreno en la plataforma de streaming.