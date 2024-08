Jenna Ortega reacciona a los rumores que la relacionaron sentimentalmente con Johnny Depp

Está por cumplirse un año de uno de los rumores más bizarros de la industria del entretenimiento. Medios estadounidenses se hicieron eco de una revista que publicó que Jenna Ortega estaba en una relación sentimental con Jonny Depp. En ese entonces, la joven actriz de 21 años pidió respeto en sus redes sociales, pero sin referirse al tema en específico, lo que provocó una ola de especulaciones.

Johnny Depp, 39 años mayor que Jenna, tampoco habló sobre el tema. Y en Hollywood lo que es silencio se suele tomar como verdad. Sin embargo, con el paso del tiempo la misma ubicación de cada uno de los artistas reveló que todo el revuelo no fue más que una “fake news”.

A un año de aquel rumor, Jenna Ortega ha decidido romper el silencio y hablar abiertamente sobre el tema. En primer lugar, aclara que no conoce a Johnny Depp, por lo que los rumores de que habían sido vistos juntos, ni siquiera tomaban forma de que estuviesen grabando una película juntos.

La reacción de Jenna aparece después de que en una entrevista le preguntaran qué era lo más insólito que habían inventado sobre ella. “Probablemente que estaba en una relación seria con Johnny Depp y quería que todos nos dejaran en paz. Es una locura para mí. Nunca hablé de eso, nunca dije nada parecido”, dijo la joven actriz en la entrevista.

“Me pareció muy gracioso. Estaba en el set con Richard E.Grant, y se me acercó a decirme ‘Oh, entonces tú y Johnny...’, y me reí porque ni siquiera conozco a esa persona”, dijo la actriz según el sitio MD.