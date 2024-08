VIDEO: Burbu le pega tremendo susto a Larry Ayuso

La animadora puertorriqueña, Angelique Burgos, mejor conocida como “Burbu” compartió un jocoso video de sus vacaciones familiares donde aparece dándole tremendo susto a su esposo el entrenador y exbaloncelista de la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico.

En el video se ve a ambos en un avión, cuando la animadora llama a su esposo quien se está quedando dormido y lo despierta. Posteriormente, se ve a la animadora disfrutando el momento entre risas junto a su hijo mayor, Sahíl Elías.

PUBLICIDAD

La pasada semana, la animadora compartió en sus redes sociales que se encontraba de viaje junto a su familia para celebrar el cumpleaños, número 13 de su hijo Sahíl.

“Andamos explotaooooo , pero este tiempo con mi hijo no me lo pierdo por nada…. Q bueno es DIOS! 🙌🏼 @sailhayuso10 el RedRed cumple 13 😜🎂, ya es un teenager. Let’s GO CanCún con MIs amores😍 me faltó mi kokoh, pero era muy pequeño para esta aventura. @eliaslarryayuso”, escribió.

La animadora ha estado fuera de los medios de comunicación desde el pasado mes de junio cuando se anunció su salida del programa radial “El Despelote” que animó junto a Rocky The Kid desde septiembre del 2018.

Luego de eso se le vio participando de la filmación de la película “Diario, mujer y café” de la actriz Roselyn Sánchez que se filmó este pasado verano en Puerto Rico.

“Que rico suena cuando cantan “THIS IS A WRAP” aunque son sentimientos mixtos por que es el final de una gran aventura y de haber conocido grandes personas cada cual tan importante en su rol , al mismo tiempo es muy gratificante el sellar lo q con tanto amor , paciencia y dedicación se hizo. Gracias @roselyn_sanchez por esta bendita oportunidad para cada uno de nosotros. Demasiadas personas q agradecer …. y a mis amigas por siempre LAS TIKI TIKISSS 🥰 @angelicavaleoriginal @marisealvarez @karlamonroig que energía y química tan especial ♾️…. I LOVE YOU GIRLS. Mi adorada @charytinoficial que privilegio me otorga la vida de trabajar junto a ti….que botada te has dado. Meraaaa Clariiiiiii @clarissamolina no te vas a librar de mi 😄 eres divina mujer. … @julian.gilormini súper talentoso bombón, @ebwinter You are amazing & talented , @norwill Ni hablar de ti mamacita, de las mejores escenas de la movie😂🙌🏼”, fue lo que escribió Burbu en su Instagram.