La vez que Britney Spears salvó How I Met Your Mother

Britney en How I Met Your Mother

How I Met Your Mother es una de las series más exitosas de todos los tiempos, siendo referente de la cultura pop en la actualidad, y un detalle que poco saben es que la participación especial de Britney Spears ayudó a mantener viva la producción.

Aquí te contamos la historia y el por qué la ‘Princesa del Pop’ ayudó a que la historia de Ted Mosby se mantuviera vigente.

Britney Spears apareció en How I Met Your Mother

Cuando How I Met Your Mother hizo su debut en septiembre de 2005 en CBS, atrajo una atención considerable, pero no logró consolidarse de inmediato. A pesar de un estreno prometedor, las primeras temporadas no alcanzaron los índices de audiencia esperados.

Este bajo rendimiento llevó a los productores a considerar la posibilidad de cancelar la serie después de la segunda temporada. Los guionistas incluso prepararon un final en el que Ted Mosby se casaba con su gran amor, Victoria (Ashley Williams). Sin embargo, CBS decidió darle una segunda oportunidad al programa, permitiéndole continuar.

El verdadero punto de inflexión para la serie llegó en la tercera temporada, gracias a la inesperada participación de Britney Spears.

La estrella pop, que era fanática del show, interpretó a Abby, la secretaria de Stella (Sarah Chalke), después de que Alicia Silverstone rechazara el papel debido a temores de comparaciones con Spears. La aparición de Britney en el episodio “Diez Sesiones” no solo trajo un aire fresco a la serie, sino que también resultó en los ratings más altos desde el estreno del programa.

La intervención de Spears revitalizó la serie y el episodio se convirtió en el más visto durante años. El impacto de la artista fue significativo; su participación ayudó a que How I Met Your Mother continuara durante siete temporadas más.

El éxito de How I Met Your Mother

La serie, que debutó en 2005, combinó hábilmente comedia, drama y romance a través de una estructura de narración no lineal, donde el protagonista, Ted Mosby, relata a sus hijos la historia de cómo conoció a su madre.