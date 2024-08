Maripily Rivera revela que planea casarse con su pareja: “Estoy enamorada”

La ganadora de la cuarta temporada del reality show “La Casa de Los Famosos” (LCDLF), Maripily Rivera, reveló que planea llegar al altar junto a su pareja, Clovis Graciano.

“Estoy enamorada... (La relación) va super bien. Estuve en Las Vegas celebrando el cumpleaños de él”, comenzó diciendo la ponceña en entrevista con el programa televisivo “Despierta America” (Univision).

“¿Habrá boda?”, le preguntó el reportero dominicano, Bryan Mejía, a lo que la boricua respondió: “Lo hemos hablado ya. Creo que nosotros no tenemos que esperar porque llevamos siete años conociéndonos. De retomar la relación llevamos un año y nos queremos casar, lo vamos a hacer”.

Así comenzó el amor...

Aunque el pasado mes de mayo fue clara sobre su situación sentimental, señalando que estaba disfrutando su soltería y enfocándose en proyectos personales, la empresaria y modelo dio a conocer hace unas semanas su relación con el brasileño.

El experto en fitness reveló que conoció a Maripily Rivera en un gimnasio en Miami cuando estaba comenzando su carrera como modelo.

“Yo me acuerdo en el gimnasio que fui en Miami cuando estaba arrancando mi carrera de modelo, mi amigo me llevó ahí porque me dijo que había mucha gente, influencers, gente del medio, que yo debería conocer gente ahí, hablar con gente ahí. Y estábamos ahí un montón de personas entrenando, estaba ella y creo que estaba con otras amigas y la vi tan bella. No sabía quién era. Fui, le pedí una foto y así fue”, dijo en entrevista con la revista “People en Español”.

“Nos gustamos muchísimo. A mí me encanta estar con ella y ella me trata muy bien, como un rey porque ella es mi reina (...) Hay muchísimas cosas que me encantan en ella, muchísimas: su independencia, su pasión, su carácter, su belleza, su forma de ser, su familia, todo. Obviamente que nadie es perfecto, pero me encantan tantas cosas en ella”, añadió.

Sobre si tienen pensado casarse, el brasileño respondió: “Una pregunta un poco temprano, pero quién sabe. La quiero muchísimo, nos gustamos muchísimo, pero no hay que apurarse. Tiempo al tiempo”.

Maripily Rivera y Clovis Graciano se dieron una oportunidad en el amor hace aproximadamente 3 años. Sin embargo, en ese momento, la relación no funcionó. La puertorriqueña confesó que recientemente decidieron “retomar la relación y de verdad que me va súper bien con él”.